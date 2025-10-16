快訊

疑養線民洩個資2警遭搜索 新北警局長震怒宣示「整頓警紀」

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎林昭彰／新北即時報導

新北市三重偵查隊陸姓小隊長及中和偵查隊張姓偵查佐，疑與同1名涉毒品案線民換取毒品情資，還疑似洩漏車籍和個資給第三人，今天遭新北檢指揮市調處帶回約談。新北市警察局長方仰寧得知後震怒，要求強化內部管理提出改善作為以確保警紀。

據了解，中和分局張姓偵查佐之前在新北市刑大任職時，疑與毒品人口線民合作，以放小案方式交換情資。新北市刑大接獲檢舉後，將他調至中和分局擔任詐欺小隊內勤人員。檢警追查時又發現三重分局偵查隊陸姓小隊長，與該名線民也有聯繫，陸姓小隊長還涉嫌查詢多筆車籍、個人資料並洩漏給第三人。

新北地檢署檢察官今天上午7時許指揮新北市刑大、法務部調查局新北市調查處，持搜索票至中和分局偵查隊張姓偵查佐，及三重分局偵查隊陸姓小隊長等2人住處及辦公處所實施搜索，結束後帶往新北市調查處接受偵詢中，確切涉案情節仍待釐清。

新北市警察局長方仰寧今天下午也宣示整飭風紀決心，要求各單位強化內部管理，提出具體稽核與改善作為。針對高風險人員主動自清自檢，防範不當行為發生。運用科技監控機制，即時掌握異常查詢及資料調閱情形。建立抽查制度，大幅提升稽核頻率與密度，確保管理落實以維警紀。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市警察局長方仰寧今天下午也宣示整飭風紀決心。圖／聯合報資料庫
中和 毒品 方仰寧 警察 北檢 檢察官

