聽新聞
0:00 / 0:00
槍手、主謀仍在逃！網紅「鳳梨」駕車遭掃射12槍 嘉檢起訴2接應者
網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻行經嘉義市區，遭人持槍近距離連開12槍，所幸無人受傷。嘉義地檢署今天偵查終結，槍手謝男及幕後疑似主使陳男仍在逃、遭通緝；事後協助接應、藏匿謝男的林男與張男依幫助殺人未遂及藏匿人犯等罪嫌起訴。
檢方指出，謝姓與陳姓男子涉嫌共同謀劃犯案。7月15日晚間8時5分，吳泓逸駕車行經嘉義市博愛路二段，在停等紅燈時，謝男騎乘機車尾隨上前，持非制式手槍朝吳的座車右後方連開12槍。雖子彈擊中車體多處，但吳泓逸與其妻均未受傷。
起訴書說，謝男開槍後逃逸，先於嘉義市文化路公園旁棄置機車及安全帽，再搭計程車南下高雄田寮區，由36歲林男開車接應並藏匿於其住處。林男為滅證拔除汽車行車紀錄器，並提供手機及3萬元現金供謝男逃亡。
檢方調查，林男翌日（7月16日）再駕車載謝男北上台南白河區，由住台南市的36歲張男接應，並將謝男送往陳男位於白河的住所藏匿。謝男最後行蹤出現在7月17日台南市新營區後失聯。警方陸續在7月中、下旬逮捕林男與張男，兩人均被檢方起訴。另查出疑似幕後主使陳男已於7月2日從松山機場出境，並於7月16、17日分別以通訊指示張男接應、藏匿謝男。嘉檢已通緝謝男與陳男。
檢方強調，謝男朝汽車連開12槍，行為足以致人於死，已達「殺人行為的著手實行階段」，主觀上具有殺人的不確定故意。林男、張男則因事後接應、協助藏匿涉案人員，依幫助殺人未遂及藏匿人犯罪嫌依法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言