律師走私槍毒案中涉洩密 遭指「交保也靠黑道」他發聲澄清

北聯幫幹部王姓男子組跨國運輸槍毒集團，檢警查獲大量大麻、MDMA、槍支等，另查出丁姓律師涉嫌洩密，依組織等罪嫌起訴王等5人，建請法院重判，並指丁無悔意「連交保都由黑幫協助」，丁的委任律師今發聲澄清，丁所作所為願受司法檢視，辦保無關黑幫，希望勿形成民意導向、輿論辦案的司法風氣。

協奕法律事務所所長蘇奕全說，他是丁男委任律師，丁以100萬元交保時，當晚就是他協助辦保，丁的胞弟親自領錢、將保釋金送到地檢署，錢是丁的家人出的，怎麼變成跟黑道有關？丁的家人昨看見相關新聞報導後，也疑惑「我們家的錢跟黑道有什麼關係？」

蘇奕全說，丁因案件當事人隱瞞與另案的關聯，坦承讓當事人對律見筆記拍照，但並不知悉運槍、運毒案與另案有關，願受司法調查與檢視，但昨天他們連起訴書都還沒收到，相關新聞報導就鋪天蓋地傳出，其中包含檢方的嚴厲指控、將丁與黑幫連結在一起，「彷彿武器不對等，完全違背被告人權保障」。

蘇奕全表示，昨另有媒體報導指稱丁男是「勾惡律師」，其實丁只上過網紅「勾惡」節目一次，「真正的勾惡律師是我」，不知為何流言四起。案件仍待審理，希望不要形成民意導向、輿論辦案的司法風氣。

王男所組集團透過貿易管道從美國夾藏毒品、槍支海運入台，士林地檢署指揮刑事局、台北市警局等，2波搜索共查獲大麻、MDMA達159公斤，市價逾1億元，及具殺傷力的長短槍3把、槍支零組件一批。

偵辦期間，檢警另查出被告委任律師丁男涉嫌洩密，致有下游犯嫌提前滅證，檢警偵蒐逾半年撲空，偵結依毒品、槍砲、組織、洩密等罪嫌起訴王等5人。

檢方表示，犯行危害社會治安重大，王狡詞卸責，汲營串證滅證，向法院求處無期徒刑，併科4500萬元罰金；丁身為律師卻參與不法，玩法弄法、圖求私利、與社會正義對抗，面臨羈押才坦認犯行，建請法院重判，不予緩刑。

