網紅「鳳梨」駕車遭開12槍 嘉檢起訴2接應者、通緝槍手主謀

網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻行經嘉義市區，謝男持槍朝車連開12槍，無人傷；嘉檢偵結，謝男及涉幕後主使陳男在逃、通緝中，接應槍手的林男及張男則依幫助殺人未遂等罪嫌起訴。

根據嘉義地檢署14日的起訴書，謝姓、陳姓男子涉嫌共同謀劃持槍射擊吳泓逸，由謝男於7月15日晚間8時5分騎機車尾隨吳泓逸座車至嘉義市博愛路二段，在停等紅燈時，謝男持非制式手槍朝吳泓逸座車右後方連開12槍，所幸車內吳泓逸及其妻子無受傷。

嘉檢表示，謝男開槍後，騎機車至嘉義市文化路公園旁路邊棄置機車、安全帽，再搭乘計程車南下高雄市田寮區，由36歲林男駕車搭載謝男藏匿在其田寮區住所，事後，林男拔除汽車行車紀錄器滅證，並提供手機、新台幣3萬元給謝男，作為逃亡費用。

嘉檢說明，林男於7月16日下午駕車搭載謝男北上台南白河區，由住台南市的36歲張男開車接應，張男則開車載謝男至陳男位於白河區的住所藏匿；謝男最後行蹤於7月17日消失在台南市新營區。

嘉檢表示，林男及張男則分別於7月中、下旬遭警方逮捕；疑似幕後主使的陳男已於7月20日自松山機場出境，陳男於7月16日、17日分別指示張男駕車接應並藏匿謝男。