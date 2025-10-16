快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

嫌電視聲太大？台中23歲男狂砍2鄰居1命危 行凶後全身血呆坐門口

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區今天下午發生喋血案，23歲林姓男租客疑因鄰居電視聲太大聲，衝到隔壁70歲陳姓婦人住處，涉嫌猛砍陳女，聞訊來當和事佬的70歲施姓男鄰居，也遭砍中左胸命危，轉送中國醫藥大學附設醫院，陳婦後頸中刀大量失血急救中；行凶後的林男被帶回警局，詢後依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。

稍早，林男行凶後影片曝光，只見林男全身是血，目光呆滯，呆坐在陳婦家門口，其他鄰居見狀，有人拿起掃把自衛，也有的通報警察「就是這個人！」、「就是鄰居，這個人砍人的！」林男被警方要求移到一旁後，救護人員才能入內救人。

台中市消防局今天下午1時50分獲報，台中市霧峰區中正路一戶民宅附近有一男一女遭砍的救護案件，派遣轄區霧峰、溪湳及仁化分隊等共計3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員共11名，現場由分隊長魏子勛擔任指揮官。

當地里長王原祥說，據他向里民探問得知，70歲陳姓婦人為獨居狀況，施姓男鄰居則是住陳女住家旁經營修車行，可能林男嫌陳婦家吵，陳婦因獨居，請施來幫忙當和事佬，目前尚未遇到家屬；林男則是租客，不了解其背景。

亞大醫院表示，70歲施男左胸穿刺傷，擔心血胸、氣胸器官受損，意識不清，有生命危險，經急救後，送中國附醫搶救；70歲陳姓女傷者，左後頸部、額頭穿刺傷，兩人均有大量出血，急救中。

警方說明，警方獲報到場，當場逮捕林姓犯嫌，並查扣作案用水果刀，傷者陳女及施男送亞大醫院救護，經了解雙方為鄰居，林男因鄰居電視太大聲，心生不滿拿水果刀，刺傷被害人，非隨機傷害案件，林男無業，與媽媽同住，案發時，林母出去工作。

台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷陳女，以及來當和事佬的施男，陳女住家客廳血跡斑斑。圖／讀者提供
台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷陳女，以及來當和事佬的施男，陳女住家客廳血跡斑斑。圖／讀者提供
台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷陳女，以及來當和事佬的施男，疑似行凶的刀還留在陳女住家門邊。圖／讀者提供
台中市霧峰區發生喋血案，林姓男子拿刀到陳婦家砍傷陳女，以及來當和事佬的施男，疑似行凶的刀還留在陳女住家門邊。圖／讀者提供

鄰居 台中市 殺人未遂

延伸閱讀

鄰居太吵？台中霧峰23歲男衝鄰居家狂砍2名7旬老人 傷勢曝光

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

中壢大客車左轉釀禍！66歲男走斑馬線遭撞倒急救亡

第一把刀被奪再拿第二把刀行兇 日本兵庫23歲女子對鄰居老翁割喉致死

相關新聞

嫌電視聲太大？台中23歲男狂砍2鄰居1命危 行凶後全身血呆坐門口

台中市霧峰區今天下午發生喋血案，23歲林姓男租客疑因鄰居電視聲太大聲，衝到隔壁70歲陳姓婦人住處，涉嫌猛砍陳女，聞訊來當...

鄰居太吵？台中霧峰23歲男衝鄰居家狂砍2名7旬老人 傷勢曝光

台中市霧峰區今天下午發生喋血案，23歲林姓男子拿刀到鄰居家，涉嫌砍傷二名七旬鄰居長者，被獲報趕到的警方當場制伏，受傷的二...

「曾在台灣居住」柬國詐團陸首腦遭英美制裁 檢警著手調查

美國財政部對柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織實施制裁，名單包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司。台灣檢警已著手調查，據初查...

疑養線民洩個資2警遭搜索 新北警局長震怒宣示「整頓警紀」

新北市三重偵查隊陸姓小隊長及中和偵查隊張姓偵查佐，疑與同1名涉毒品案線民換取毒品情資，還疑似洩漏車籍和個資給第三人，今天...

槍手、主謀仍在逃！網紅「鳳梨」駕車遭掃射12槍 嘉檢起訴2接應者

網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻行經嘉義市區，遭人持槍近距離連開12槍，所幸無人受傷。嘉義地檢署今天偵查終結，槍手謝男及...

網紅「鳳梨」駕車遭開12槍 嘉檢起訴2接應者、通緝槍手主謀

網紅「鳳梨」吳泓逸7月間駕車載妻行經嘉義市區，謝男持槍朝車連開12槍，無人傷；嘉檢偵結，謝男及涉幕後主使陳男在逃、通緝中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。