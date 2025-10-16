嫌電視聲太大？台中23歲男狂砍2鄰居1命危 行凶後全身血呆坐門口

台中市霧峰區今天下午發生喋血案，23歲林姓男租客疑因鄰居電視聲太大聲，衝到隔壁70歲陳姓婦人住處，涉嫌猛砍陳女，聞訊來當和事佬的70歲施姓男鄰居，也遭砍中左胸命危，轉送中國醫藥大學附設醫院，陳婦後頸中刀大量失血急救中；行凶後的林男被帶回警局，詢後依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。

稍早，林男行凶後影片曝光，只見林男全身是血，目光呆滯，呆坐在陳婦家門口，其他鄰居見狀，有人拿起掃把自衛，也有的通報警察「就是這個人！」、「就是鄰居，這個人砍人的！」林男被警方要求移到一旁後，救護人員才能入內救人。

台中市消防局今天下午1時50分獲報，台中市霧峰區中正路一戶民宅附近有一男一女遭砍的救護案件，派遣轄區霧峰、溪湳及仁化分隊等共計3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員共11名，現場由分隊長魏子勛擔任指揮官。

當地里長王原祥說，據他向里民探問得知，70歲陳姓婦人為獨居狀況，施姓男鄰居則是住陳女住家旁經營修車行，可能林男嫌陳婦家吵，陳婦因獨居，請施來幫忙當和事佬，目前尚未遇到家屬；林男則是租客，不了解其背景。

亞大醫院表示，70歲施男左胸穿刺傷，擔心血胸、氣胸器官受損，意識不清，有生命危險，經急救後，送中國附醫搶救；70歲陳姓女傷者，左後頸部、額頭穿刺傷，兩人均有大量出血，急救中。