鄰居太吵？台中霧峰23歲男衝鄰居家狂砍2名7旬老人 傷勢曝光

台中市霧峰區今天下午發生喋血案，23歲林姓男子拿刀到鄰居家，涉嫌砍傷二名七旬鄰居長者，被獲報趕到的警方當場制伏，受傷的二名鄰居立即送亞大醫院治療，其中男傷者命危，林嫌聲稱，因嫌棄隔壁鄰居太吵，憤而拿刀理論，目前林男已在警詢中。

亞大醫院表示，70歲施姓男傷者，左胸穿刺傷，擔心血胸、氣胸器官受損，意識不清，有生命危險，急救中，70歲陳姓女傷者，左後頸部、額頭穿刺傷，兩人均有大量出血，急救中。

台中市消防局今天下午1時50分獲報，台中市霧峰區中正路一戶民宅附近有一男一女遭砍的救護案件，派遣轄區霧峰、溪湳及仁化分隊等共計3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員共11名，現場由分隊長魏子勛擔任指揮官。