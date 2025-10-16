聽新聞
0:00 / 0:00
鄰居太吵？台中霧峰23歲男衝鄰居家狂砍2名7旬老人 傷勢曝光
台中市霧峰區今天下午發生喋血案，23歲林姓男子拿刀到鄰居家，涉嫌砍傷二名七旬鄰居長者，被獲報趕到的警方當場制伏，受傷的二名鄰居立即送亞大醫院治療，其中男傷者命危，林嫌聲稱，因嫌棄隔壁鄰居太吵，憤而拿刀理論，目前林男已在警詢中。
亞大醫院表示，70歲施姓男傷者，左胸穿刺傷，擔心血胸、氣胸器官受損，意識不清，有生命危險，急救中，70歲陳姓女傷者，左後頸部、額頭穿刺傷，兩人均有大量出血，急救中。
台中市消防局今天下午1時50分獲報，台中市霧峰區中正路一戶民宅附近有一男一女遭砍的救護案件，派遣轄區霧峰、溪湳及仁化分隊等共計3個單位，出動各式消防車4輛、消防人員共11名，現場由分隊長魏子勛擔任指揮官。
消防員到場發現，現場為一名男子持刀砍人，已被員警制伏，另有一男一女受傷，二名傷者已送亞大醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言