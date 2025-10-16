快訊

應曉薇3000萬交保...騷擾證人再加500萬 審判長說理由

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員應曉薇9日在議會要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局」，檢方認為有恐嚇、騷擾證人之虞，遞狀建請法官審酌應女是否違反交保裁定，應曉薇上午11時（右）在女兒應佳妤（左）陪同下出庭。記者蘇健忠／攝影
台北市議員應曉薇涉京華城案被羈押禁見1年上月裁定3000萬元交保，本月在議會質詢時疑騷擾、恐嚇證人；台北地院今上午傳喚她說明，應否認施壓公務員，承諾未來不再質詢都市發展局業務，合議庭裁定加保500萬元，應中午後辦保離去。

法院今年9月5日裁定，應以3000萬元交保停止羈押，限制住居與限制出境、出海外，要佩戴電子腳鐶並持個案手機，且不得與同案被告、尚未詰問的證人有接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

應曉薇本月9日在議會質詢台北市長蔣萬安時說，「竟然有都委會的公務人員指揮都發局人員在便當會中偷錄影」、「請你好好整頓都發局，請您好好整頓政風室，不要讓政風處讓我們嘲笑，跟把風處一樣」，檢方認為，應違反禁令，遞狀建議合議庭再審視有無羈押必要。

檢察官開庭說，應曉薇在法庭外利用質詢機會騷擾、恐嚇同案被告與證人，以不點名的方式公然指責公務員在「便當會」時錄影自保，並稱今年5月當庭提供證據的都委會前執行秘書劉秀玲作賊心虛、偷錄影。

檢方說，應明確知悉交保的附帶處分，卻沒有遵守，就算證人已作證，但未來還有二審、三審程序，且法院目前還在函詢京華城土地扣押的法律意見，法院不該允許應曉薇利用議員職權修理公務員。

應曉薇表示，上周她質詢重點是在說「興隆國宅」與「青少年輕生」議題，最近輝達進駐北士科案很多議員質詢時一個比一個兇「難道也是施壓？」

應說，因為她的質詢讓法官加開一庭，沒想到一小段質詢造成這麼大困擾，她沒有不遵守規定，對公務員、證人沒有惡意「會虛心改進」，應還說，她以後會加更小心發言，保證不再對都發局等局處人員質詢，以免生誤會。

審判長說，應曉薇的質詢確實違反規定，我國二審是續審制，一審已詰問過的證人，還是有可能於二審審理時再次作證，應的質詢內容影響證人證詞的評價，為有勾串之虞。

審判長並說，經檢察官、應曉薇陳述意見，並沒有重行羈押的必要，為了確保後續不再有類似情況發生，諭知除先前3000萬元保證金外，應曉薇再以個人名義加保500萬元。

應曉薇 公務員 議員

