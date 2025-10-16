快訊

會計師曝與蔡明興關係…檢察官控：Excel檔柯文哲是製作人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理京華城案，今傳喚勤業眾信會計師事務所會計師范有偉查證A1─37硬碟工作簿Excel檔「姓名范有偉」、「數字500」、「經理人蔡明興」，范證稱自己捐款給民眾黨前主席柯文哲500萬元，檢察官表示，依范的證詞，證明工作簿製作人是柯。

檢察官說，范有偉因感念柯文哲幫忙，所以對柯無條件支持，也建議柯文哲向形象良好的金控募款，范今天證稱確實有交付500萬元現金給柯文哲的事實。

檢方說，范有偉因為想要默默支持柯，所以在第1次偵查庭沒有承認捐款，但第2次偵查庭就已誠實陳述，與柯工作簿帳冊記載「范有偉500」情節相符，而且，大額現金的收取，從客觀證據觀察，是只有「范有偉」或「柯文哲」才知道，可證明工作簿帳冊是由柯文哲所親自記載。

檢方說， 偵查檢察官第1次偵訊范有偉後，也偵訊富邦金控董事長蔡明興，因發現范有偉第1次偵訊沒有吐實，才會於第2次偵訊時直接訊問給柯500萬元的細節，因此，范有偉在第2次的偵查中證述，都依客觀事實作證。

檢方表示，柯文哲工作簿帳冊上記載「范有偉500」的欄位，經理人是蔡明興，范有偉是蔡明興的會計師，於柯擔任台北市長時，柯也透過范去聯絡蔡明興，也許柯因此認為范交付的500萬元現金與蔡明興有關，才會在經理人欄位寫上「蔡明興」。

檢察官指出，柯文哲為何要如此記載？答案要問柯文哲，范有偉今天作證至少可證明「范有偉500」的記載為真實，另依證據調查，范有偉與蔡明興的關係有脈絡可循，范有偉與蔡明興之間的事，也只有柯才知道，再再證明工作簿的製作人是柯文哲。

台北地檢署偵辦京華城案，今天傳喚國內4大會計師事務所勤業眾信旗下德勤財務顧問資深執行副總經理范有偉作證。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦京華城案，今天傳喚國內4大會計師事務所勤業眾信旗下德勤財務顧問資深執行副總經理范有偉作證。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

