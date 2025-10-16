聽新聞
會計師曝與蔡明興關係…檢察官控：Excel檔柯文哲是製作人
台北地院審理京華城案，今傳喚勤業眾信會計師事務所會計師范有偉查證A1─37硬碟工作簿Excel檔「姓名范有偉」、「數字500」、「經理人蔡明興」，范證稱自己捐款給民眾黨前主席柯文哲500萬元，檢察官表示，依范的證詞，證明工作簿製作人是柯。
檢察官說，范有偉因感念柯文哲幫忙，所以對柯無條件支持，也建議柯文哲向形象良好的金控募款，范今天證稱確實有交付500萬元現金給柯文哲的事實。
檢方說，范有偉因為想要默默支持柯，所以在第1次偵查庭沒有承認捐款，但第2次偵查庭就已誠實陳述，與柯工作簿帳冊記載「范有偉500」情節相符，而且，大額現金的收取，從客觀證據觀察，是只有「范有偉」或「柯文哲」才知道，可證明工作簿帳冊是由柯文哲所親自記載。
檢方說， 偵查檢察官第1次偵訊范有偉後，也偵訊富邦金控董事長蔡明興，因發現范有偉第1次偵訊沒有吐實，才會於第2次偵訊時直接訊問給柯500萬元的細節，因此，范有偉在第2次的偵查中證述，都依客觀事實作證。
檢方表示，柯文哲工作簿帳冊上記載「范有偉500」的欄位，經理人是蔡明興，范有偉是蔡明興的會計師，於柯擔任台北市長時，柯也透過范去聯絡蔡明興，也許柯因此認為范交付的500萬元現金與蔡明興有關，才會在經理人欄位寫上「蔡明興」。
檢察官指出，柯文哲為何要如此記載？答案要問柯文哲，范有偉今天作證至少可證明「范有偉500」的記載為真實，另依證據調查，范有偉與蔡明興的關係有脈絡可循，范有偉與蔡明興之間的事，也只有柯才知道，再再證明工作簿的製作人是柯文哲。
