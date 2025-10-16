會計師捐500萬生波！蔡明興打電話罵人「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理京華城案，今傳喚勤業眾信會計師事務所會計師范有偉查證A1─37硬碟工作簿Excel檔「姓名范有偉」、「數字500」、「經理人蔡明興」。范稱，他自掏腰包支持民眾黨前主席柯文哲500萬元，事情牽扯到富邦金控董事長蔡明興後，蔡打電話罵他「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」

范有偉稱，他是柯文哲的「忠誠的朋友」，曾捐款給國民黨、民眾黨「我們家裡都有捐款的習慣」，於2023年他捐款30萬元給民眾黨，也捐款10萬元給前立委蔡壁如。

范有偉說，因柯文哲想參選總統，於是建議柯去找形象良好的企業或金控如國泰、富邦、玉山、遠東與裕隆集團合作，且要有競選團隊「但我沒有介紹、只是提到」，不過，打球時聽聞裕隆並沒有意思要捐錢。

范說，他商場上的朋友有藍、有綠「這個案子害我的朋友都跑掉了」，一開始會不承認捐款只是想低調，柯文哲擔任8年台北市長，他沒有包工程，更沒有向人展示與柯關係好，只是一直在支持柯。

范有偉證稱，蔡明興的名字於案子中曝光後，蔡很生氣打電話給他說「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」他偵查中接受2次偵訊，第1次沒承認捐錢，是怕人知道與柯的關係，且他的朋友中有很多人並不喜歡柯，會捐給柯500萬元，則是希望柯成立基金會、智庫。

范有偉「撇」捐款與蔡明興有關，他證稱，第1次接受檢方偵查時，沒有注意到證據Excel檔有「經理人蔡明興」，後來媒體報導指他暗示捐款的人是蔡，這件事與他完全無關「如果沒有，我就不會去承認，何況真的與蔡明興無關」。

范有偉說，「不用懷疑我有沒有500萬元」，以他的財力來說，平常就會領現金放在家裡「我有保險櫃啊」，還稱家中隨時有不少錢，還會每個月定期領現金。

范說，500萬元對一些人而言算很多「對我們是隨時可以拿出來，隨時可以調得到的」；他表示，與柯文哲的事不想讓別人知道，包括自己老婆在內「我怎麼可能告訴老婆呢？」

范並證稱交錢給柯文哲的過程。他說，是柯文哲來訪後，從住家17樓去地下室B1停車場車子的後車廂拿一個有拉鏈的袋子裝著500萬元現金給柯，他的車位距電梯口走2步就到，至於柯下樓是到1樓或是跟他到了B1？已不記得。

范有偉強調，當媒體提到他與蔡明興時，有請律師遞陳報狀加以否認，范證稱，柯文哲也認識蔡明興，且透過他聯絡蔡「但不是與錢有關的事」，例如富邦金獨董名單，柯會提供5、6個人讓他去拿給蔡明興挑選，請他去問問蔡明興的意見如何。

