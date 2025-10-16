提醒市長要注意...應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

以3000萬元交保的台北市議員應曉薇，9日在議會要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局」，檢方認為有恐嚇、騷擾證人之虞，遞狀建請法官審酌應女是否違反交保裁定，法院今臨時通知應曉薇上午11時到庭說明。
以3000萬元交保的台北市議員應曉薇，9日在議會要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局」，檢方認為有恐嚇、騷擾證人之虞，遞狀建請法官審酌應女是否違反交保裁定，法院今臨時通知應曉薇上午11時到庭說明。應曉薇（右）在女兒應佳妤（左）陪同下出庭。記者蘇健忠／攝影
台北市議員應曉薇京華城案上月裁定3000萬元交保，本月在議會質詢時疑違反規定恐嚇證人，台北地院今傳喚她出庭。應說，她本意不是要違規，未來遇都發局的議題就不參加，但合議庭認仍有加重處罰必要，限應女下午5時前加保500萬元，否則羈押禁見。

檢察官蒐證，應曉薇在議會提及涉己案情，認為應女違反交保後不得騷擾、恐嚇證人的裁定禁令，遞狀建議合議庭再審視她還有無羈押的必要性。

依法院2025年9月5日裁定，應曉薇以3000萬元交保停止羈押，交保期間除限制住居與限制出境、出海外，須佩戴電子腳鐶並持用個案手機監控，且不得與同案被告、尚未詰問的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，裁定確定。

不過，應曉薇本月9日在議會質詢台北市長蔣萬安時說「我今天前市長16次便當會，我只參加3次裡面談到某個案子，我就被羈押禁見1年多，我更要提醒市長，您要注意，我不參加您的便當會，但是您跟別人參加便當會的時候，您也要小心保護自己喔！」

還說「因為都委會是單獨單位，都發局是另外一個單獨單位，但是竟然有都委會的公務人員指揮都發局人員在便當會中偷錄影！」「請你好好整頓都發局，請您好好整頓政風室，不要讓政風處讓我們嘲笑，跟把風處一樣」、「再次跟您道歉，您的便當會千萬不要找我，一朝被蛇咬10年怕草繩」等。

檢察官蒐證認為，應曉薇利用議員職權質詢市府官員機會提及「涉己」案情，可能左右未來本案審判中證人的供述、影響真實發現，遞狀向合議庭表示應有違反裁定規定之虞，合議庭昨臨時通知應女今天出庭說明。

