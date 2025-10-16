獨／太陽聯盟惡煞暴力討債 曾是績優保險主任…房內堆滿獎狀

太陽聯盟江姓男子等人在社區大樓經營博弈機房，去年落網後又被檢警查出涉暴力討債，逼迫被害人以馬桶刷刷牙、喝焚燒心經的符水、糾眾毆打等不法情事，今年落網後遭檢方聲押獲准。經查，江男曾因母親是資深保險人員，收下母親人脈後，績效卓著，曾多次獲獎，也是地區主任，房內滿是獎盃、獎狀，但為賺快錢而沉淪，讓人唏噓。

刑事局中打三隊在去年7月間，破獲太陽聯盟江姓男子（36歲）為首的博弈機房，特警搭梯攻堅江男住處後，屋內員工為滅證，還假意配合警方，直說「跟你說帳號密碼」，伺機接近機台時，伸手拉扯電線，企圖斷電湮滅證據，但被警方識破。

江男因後續查扣的手機被警方數位採證，發現有虐待被害人以馬桶刷刷牙、喝符水、持器械圍毆的暴力討債情事，今年7月間再度前往江男位於嘉義縣的住處攻堅時，發現江男在前案被判刑10月後，仍不知悔改，準備再把住宅當作博弈機房根據地，在場存放有50台的空白資料主機及電腦螢幕。

辦案人員搜索時發現，江男的房間內，擺滿保險公司績效卓著的獎盃、獎牌、獎帶，甚至已升為地區的主任，但仍貪圖不法獲利，變身博弈機房、暴力討債的首謀。