影／應曉薇議會質詢檢認有恐嚇、騷擾證人 法院今傳喚說明

以3000萬元交保的台北市議員應曉薇，10月9日在議會要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局」，檢方認為有恐嚇、騷擾證人之虞，遞狀建請法官審酌應女是否違反交保裁定，法院今臨時通知應曉薇上午11時到庭說明。

應曉薇在大女兒應佳妤陪同下出庭，應佳妤受訪時表示在Thread發文是有感而發，因為母親在蔣萬安市長的施政報告時，善意的提醒市長務必小心保護好自己，質詢是在建議市府還有改善的空間，但是檢察官卻不開心了，要我母親今天到庭來說明，覺得檢察官有一點小題大作，浪費司法資源，尤其是檢察官、法官跟審判長每天有這麼多事情要處理，然後還要為了這件事情，今天再加開1個法庭審理，對他們也很抱歉。