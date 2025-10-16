聽新聞
影／不爽「又一村」招牌被踹 竹聯幫前堂主持刀街頭追砍…竟無人報警
莊姓男子上月底酒後坐在台北市中山區知名眷村味水餃店「又一村」門口，突然腳踢店外招牌，惹到水餃店老闆、竹聯幫天堂前堂主賴姓男子，賴男持菜刀衝出追砍，當時林森北路人潮眾多卻無人報警。莊男遭砍至醫院救治，院方通報警方才介入偵辦，由於雙方互告傷害，警詢後依法送辦。
警方上月30日晚上8點50分獲報「又一村」發生持刀糾紛，到場時已無衝突，詢問得知，原來是在醫院的傷者莊男（55歲）因酒醉坐在店家門口時，突然伸腳踢向店外裝潢，發出巨大聲響，當時正在忙著包水餃、應付用餐人潮的賴男（58歲）聽見動靜，上前制止，不料兩人爆發激烈口角。
賴男一時怒氣沖昏頭，轉身回店內拿出菜刀，莊男見狀，也就近拿起椅子防身，雙方當街扭打，衝突持續數分鐘，莊男最終不敵、丟下椅子逃跑，賴男則持菜刀追出，雙方在街頭上演追逐戰，莊男手臂遭砍數刀，嚇壞現場民眾。
莊男後來前往馬偕醫院治療，由於手臂有刀傷，院方依規通報警方，中山分局中山一派出所隨即介入調查，通知雙方到案說明。
據了解，賴姓店主過去是竹聯幫天堂堂主，35歲時金盆洗手、帶著小弟創業開設「又一村水餃店」，事業最盛時全台有逾50家分店，2006年間他曾捲入槍砲案棄保潛逃，赴上海另開水餃店營生，12年後返台自首。這次因街頭糾紛再度登上媒體版面。
