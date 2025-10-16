快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不爽「又一村」招牌被踹 竹聯幫前堂主持刀街頭追砍…竟無人報警

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

莊姓男子上月底酒後坐在台北市中山區知名眷村味水餃店「又一村」門口，突然腳踢店外招牌，惹到水餃店老闆、竹聯幫天堂前堂主賴姓男子，賴男持菜刀衝出追砍，當時林森北路人潮眾多卻無人報警。莊男遭砍至醫院救治，院方通報警方才介入偵辦，由於雙方互告傷害，警詢後依法送辦。

警方上月30日晚上8點50分獲報「又一村」發生持刀糾紛，到場時已無衝突，詢問得知，原來是在醫院的傷者莊男（55歲）因酒醉坐在店家門口時，突然伸腳踢向店外裝潢，發出巨大聲響，當時正在忙著包水餃、應付用餐人潮的賴男（58歲）聽見動靜，上前制止，不料兩人爆發激烈口角。

賴男一時怒氣沖昏頭，轉身回店內拿出菜刀，莊男見狀，也就近拿起椅子防身，雙方當街扭打，衝突持續數分鐘，莊男最終不敵、丟下椅子逃跑，賴男則持菜刀追出，雙方在街頭上演追逐戰，莊男手臂遭砍數刀，嚇壞現場民眾。

莊男後來前往馬偕醫院治療，由於手臂有刀傷，院方依規通報警方，中山分局中山一派出所隨即介入調查，通知雙方到案說明。

據了解，賴姓店主過去是竹聯幫天堂堂主，35歲時金盆洗手、帶著小弟創業開設「又一村水餃店」，事業最盛時全台有逾50家分店，2006年間他曾捲入槍砲案棄保潛逃，赴上海另開水餃店營生，12年後返台自首。這次因街頭糾紛再度登上媒體版面。

水餃店老闆、竹聯幫天堂前堂主賴姓男子不滿店家招牌被醉漢腳踹，持菜刀衝出追砍。記者翁至成／翻攝
水餃店老闆、竹聯幫天堂前堂主賴姓男子不滿店家招牌被醉漢腳踹，持菜刀衝出追砍。記者翁至成／翻攝

衝突 竹聯幫 水餃

延伸閱讀

竹聯幫寶和會組長控盤詐團 假投資向16人騙4300萬…轉匯香港洗錢

驚悚！頭份國小附幼「天降菜刀」險些砸中實習老師 涉案老婦也被嚇壞

竹聯幫鬧區設戀愛機房詐宅男 靜安會組長聲押禁見

教唆竹聯幫眾爆打女牙醫 地球村負責人陳中義等6人起訴求重刑

相關新聞

獨／太陽聯盟惡煞暴力討債 曾是績優保險主任…房內堆滿獎狀

太陽聯盟江姓男子等人在社區大樓經營博弈機房，去年落網後又被檢警查出涉暴力討債，逼迫被害人以馬桶刷刷牙、喝焚燒心經的符水、...

影／不爽「又一村」招牌被踹 竹聯幫前堂主持刀街頭追砍…竟無人報警

莊姓男子上月底酒後坐在台北市中山區知名眷村味水餃店「又一村」門口，突然腳踢店外招牌，惹到水餃店老闆、竹聯幫天堂前堂主賴姓...

要再羈押？檢控應曉薇用「議員職權」騷擾證人 法官今傳喚說明

台北市議員應曉薇涉京華城案被羈押禁見1年，上月裁定3000萬元交保，本月9日在議會質詢時疑違反規定恐嚇證人，台北地院今上...

每顆2000...前情侶檔成「喪屍煙彈」製毒師兼賣家 檢警逮3人起訴

網路暱稱「軒軒ㄦ」的陳女以每顆2000元出售自製「喪屍煙彈」，遭桃市警中壢分局緝毒小組察覺，今年5月間蒐證後拘提，逮獲陳...

影／通緝犯攜嫩妻幼女北上桃園藏匿拒捕 逆向衝撞警車遭開槍制伏

因案通緝又在台中犯案的郭姓男子攜妻女北上藏匿，昨晚行經三民路遭桃園警方鎖定攔查竟拒捕逃逸，一路蛇行又闖紅燈，於國際路二段...

游淑慧被控誹謗京華城容積違失「金流異常」 北檢不起訴

台北市議員游淑慧被控去年對於京華城容積違失案，因於受訪稱「金流異常」，涉誹謗罪。台北地檢署今偵結認定游並沒有講述京華城金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。