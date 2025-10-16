每顆2000...前情侶檔成「喪屍煙彈」製毒師兼賣家 檢警逮3人起訴

網路暱稱「軒軒ㄦ」的陳女以每顆2000元出售自製「喪屍煙彈」，遭桃市警中壢分局緝毒小組察覺，今年5月間蒐證後拘提，逮獲陳女及徐姓前男友，查扣毒品原料等證物，另逮獲負責出面交易的古姓友人。桃園地檢署偵結，依製造、販賣二級毒品等罪嫌起訴3男女。

起訴指出，36歲徐男與綽號「鴨子」、通訊軟體暱稱「軒軒ㄦ」的34歲陳女為前情侶，年4月中旬前，徐男先購入二級毒品依托咪酯的原料粉末後，與陳女在中壢區新華街住處房間內加工製毒。

徐、陳將依托咪酯原料粉末混合甘油，以酒精燈燒杯攪拌，冷卻後調配成煙油，並灌入空煙彈中完成二級毒品依托咪酯成品「喪屍煙彈」製造，供日後屍用及販賣；陳女再透過通訊軟體與買家廖姓男子聯繫，雙方議定每顆煙彈售價2000元。

陳女指示43歲友人古男負責出面交易，4月14日晚間先到徐男的中壢新華街住處取貨，然後前往中壢區成功路與廖姓買家交易，並收取現金2000元；隔天晚間則由徐男駕車搭載陳女，前往中壢區榮安十三街地點與廖男交易，除收取2000元喪屍煙彈的費用外，廖男也支付先前主機欠款600元。

中壢警方於5月26日持搜索票分別前往徐、古男住處執行拘提與搜索，查扣製毒原料、器具、煙彈成品及聯絡用手機等物證，扣案物品包括依托咪酯粉末、煙油、煙彈、酒精燈、燒杯、攪拌器、甘油、空煙彈殼等，均列為犯罪工具或毒品成品。

檢方指出，徐某等人行為已違反毒品危害防制條例第4條第2項，徐男與陳女涉犯製造及販賣第二級毒品罪，古男則涉販賣罪，檢方並請求沒收犯罪所得4000元及相關器具。

中壢警分局呼籲，毒品煙彈外觀與一般電子煙相似，極易誤導青少年吸食，危害健康甚鉅，民眾勿以身試法，製造、販售或轉售含毒煙彈，依法最高可處無期徒刑，警方將持續加強網路偵蒐與源頭查緝，全力打擊毒品犯罪，守護社區安全。