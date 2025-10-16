快訊

影／通緝犯攜嫩妻幼女北上桃園藏匿拒捕 逆向衝撞警車遭開槍制伏

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

因案通緝又在台中犯案的郭姓男子攜妻女北上藏匿，昨晚行經三民路遭桃園警方鎖定攔查竟拒捕逃逸，一路蛇行又闖紅燈，於國際路二段逆向闖入停車場跳車被逮，妻竟駕車來回衝撞警車遭開槍制伏送醫，車內起出喪屍煙彈，全案依毒品、公共危險等罪送辦。

桃園分局表示，日前接獲台中市警局通知，因組織犯罪條例及詐欺案件遭台東地檢署通緝中的57歲郭男，又與友人在台中犯下妨害自由案，疑似駕車北上潛逃至桃園地區藏匿，請協助查緝。

青溪派出所員警昨天傍晚5時餘，在桃園區三民路二段發現郭男行蹤上前攔查，郭男反加速駕車逃逸，由於時值下班車潮擁塞，郭男不僅一路高速闖紅燈、蛇行又逆向違規行駛，嚴重影響用路人安全，警方通報攔截圍捕。

當郭男繞市區10餘分鐘後，沿國際路欲往南桃園交流道逃逸，為躲避警網圍捕，竟於國際路二段、力行路口逆向對向車道，逆向逃逸迫使路上車輛紛紛閃避，隨即左轉進入巷內某私人公司停車場，郭男跳車逃入草叢企圖遁逃，但遭後方員警壓制逮捕。

此時車內右前乘客座的25歲鄭姓妻子見狀，換至駕駛座接手開車，不顧員警制止，竟駕車前後衝撞員警及警車企圖逃逸，甚至倒車將警用機車壓在車底仍猛踩油門。

警方見情況危急，果斷拔槍朝輪胎連連射擊並擊中鄭女腿部，釀鄭女右大腿受傷被迫停止衝撞，此時她才揮手示意投降，員警立刻上前觀察傷勢以止血帶救護，並通報消防人員到場協助送醫，另將後座33歲劉姓男子及3歲女兒送返警所，車內同時查獲2顆喪屍煙彈，全案依法移請偵辦。

桃園警方統計，郭姓通緝犯一路闖紅燈、蛇行逆向、危險駕駛等各項違規高達27件，警方當場開單告發，罰金總額最高逾15萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

郭姓通緝犯攜嫩妻幼女從台中北上藏匿，遭桃園警方攔檢拒捕，一路逆向逃逸駛入某公司停車場，郭跳車逃遭逮，鄭姓妻子接手駕車來回衝撞警方，遭開槍制伏，事後進行鑑識採證。圖／桃園分局提供
郭姓通緝犯攜嫩妻幼女從台中北上藏匿，遭桃園警方攔檢拒捕，一路逆向逃逸。圖／桃園分局提供
桃園警方開槍射擊輪胎時，也擊中鄭女右大腿，立刻協助止血送醫。圖／桃園分局提供
郭姓通緝犯攜嫩妻幼女從台中北上藏匿，遭桃園警方攔檢拒捕，一路逆向逃逸駛入某公司停車場，郭跳車逃遭逮，鄭姓妻子接手駕車來回衝撞警方，遭開槍制伏。圖／桃園分局提供
