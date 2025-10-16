游淑慧被控誹謗京華城容積違失「金流異常」 北檢不起訴
台北市議員游淑慧被控去年對於京華城容積違失案，因於受訪稱「金流異常」，涉誹謗罪。台北地檢署今偵結認定游並沒有講述京華城金流異常，對於京華城聲明作出回應與主觀評價，無真實惡意，且京華城容積案涉及台北市民重大公共利益，屬可受公評事項，難認誹謗罪，給予不起訴處分。
去年6月京華城董事長陳玉坤赴北檢提告，游淑慧為北市議會京華城容積違失案專案調查小組成員，去年6月14日接受媒體電訪涉講述「委員發現金流有異狀」等不實內容，且經新聞媒體報導，同年月17日又在媒體直播訪問時說「我不曉得這跟京華城有什麽關係」、「結果都是由威京集團相關的子公司跳出來說要對議員提告」、「柯主席跟沈主席到底有什麽關係」、「這讓我覺得有點皇帝不急急死太監的感覺」、「就是為什麼京華城要自己對號入座呢」等語，藉此影射京華城行賄特定政治人物。
游淑慧否認犯行，她供稱身為調查小組召集人，市議會要監督北市府不法情事，她必須在調查小組會議後對外說明，面對媒體聯訪是說調查小組只能行政調查，刑事不法要由地檢署調查，當時確實有接到金流異常的檢舉，但市議會無法進行此部分調查「我都是請檢舉人直接向北檢提出告發」媒體報導精簡為「調查到金流」，發現寫錯後立即請記者更正報導。
檢方勘驗游淑慧受訪內容，認為游僅表示有委員私下發現客能跟金流有關，調查小組沒有討論，建議直接跟廉政署告發，前後脈絡並無指摘京華城公司，或講述調查結果認為有何金流異常情事，難僅憑報導內容就認定涉誹謗罪。
檢方認為，京華城公司同年月14日發布聲明，指游淑慧假造不實言論將提告，游淑慧17日受訪內容是基於京華城的聲明作出回應與主觀評價，非毫無依據或捏造事實表達，無真實惡意，再者，京華城容積案屬涉及台北市民重大公共利益的事項，專案小組調查市府行政有無違失情節，屬可為公評之事，攸關公眾利益，對此發表個人意見與評價難認誹謗，犯罪嫌疑不足，不起訴處分。
