未掛車牌拒檢逃逸警連開2槍！休旅車自撞電桿駕駛遭逮
桃園市龜山區15日下午13時許傳出警匪追逐，一輛黑色休旅車因未懸掛車牌遭攔查卻拒檢逃逸，更沿途逆向衝撞警車，警方對車輪連開兩槍，休旅車最後在桃園區林森路失控自撞電桿，27歲越南籍黎姓駕駛被破窗逮捕，龜山警分局員警手指遭玻璃割傷，所幸無大礙，全案依法送辦。
警方表示，今日下午13時通報攔截圍捕一輛未懸掛車牌黑色休旅車往龜山市區行駛，大林派出所員警隨即加入攔截圍捕。於13時25分在萬壽路二段發現該車經攔查不停，沿路逃竄逆向又衝撞警車，員警對車輪連開2槍，該車仍趁隙逆向逃逸，危害其他用路人安全。
警方接著提到，該車逃逸至桃園區林森路失控自撞電桿，員警立即下車破窗將黎姓男子拖出車外逮捕，目前人犯安全、員警手指被玻璃割傷，無生命危險。全案依公共危險、毒品危害防治條例、妨害公務等罪嫌移送法辦。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】未掛車牌拒檢逃逸警連開2槍！休旅車自撞電桿駕駛遭逮
