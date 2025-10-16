快訊

要再羈押？檢控應曉薇用「議員職權」騷擾證人 法官今傳喚說明

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員應曉薇涉京華城案被羈押禁見1年，上月裁定3000萬元交保，本月9日在議會質詢時疑違反規定恐嚇證人，台北地院今上午11時傳喚她出庭說明，合議庭將視其辯詞決定是否再對她裁定羈押。

檢方蒐證，應曉薇在議會提及涉己案情，認為應女違反交保後不得騷擾、恐嚇證人的裁定禁令，遞狀建議合議庭再審視她還有無羈押的必要性。

依法院2025年9月5日裁定，應曉薇以3000萬元交保停止羈押，交保期間除限制住居與限制出境、出海外，須佩戴電子腳鐶並持用個案手機監控，且不得與同案被告、尚未詰問的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，裁定確定。

不過，應曉薇本月9日在議會質詢台北市長蔣萬安時說，「我今天前市長16次便當會，我只參加3次裡面談到某個案子，我就被羈押禁見1年多，我更要提醒市長，您要注意，我不參加您的便當會，但是您跟別人參加便當會的時候，您也要小心保護自己喔！」

還說，「因為都委會是單獨單位，都發局是另外一個單獨單位，但是竟然有都委會的公務人員指揮都發局人員在便當會中偷錄影！」「請你好好整頓都發局，請您好好整頓政風室，不要讓政風處讓我們嘲笑，跟把風處一樣」、「再次跟您道歉，您的便當會千萬不要找我，一朝被蛇咬10年怕草繩」等。

檢察官蒐證認為，應曉薇利用議員職權質詢市府官員機會提及「涉己」案情，可能左右未來本案審判中證人的供述、影響真實發現，遞狀向合議庭表示應有違反裁定規定之虞，合議庭昨臨時通知應女今天出庭說明。

台北巿議員應曉薇。圖/聯合報系資料照片

應曉薇

