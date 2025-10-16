快訊

回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

影／太陽聯盟經營博弈 還私刑討債...逼人馬桶刷刷牙、喝心經符水

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

太陽聯盟江姓男子等人在社區大樓經營博弈機房，去年遭刑事局破獲後，檢警從查扣手機數位採證，發現江還在討債時，逼迫被害人馬桶刷刷牙、喝焚燒心經的符水、糾眾毆打等不法情事，今年7月再度拘提江等7人到案，檢方聲押江獲准，其餘涉案人獲5萬元至10萬元交保。

刑事局中打三隊在去年7月間，破獲太陽聯盟江姓男子（36歲）等人，在社區大樓內經營2處博弈機房，逮回涉案12人，全案依賭博罪送辦後，江被判刑10月。

中打後續針對該案查扣的手機進行數位採證，發現江男除經營博弈機房外，還藉索討債務或懲處為理由，以私刑暴力凌虐手段處理金錢糾紛。

江男等人涉逼迫被害人以馬桶刷刷牙、抄錄心經後焚燬，在摻入清水中逼被害人喝下，或是找來6人至7人對被害人毆打，逼迫被害人交付金錢或財物，甚至脅迫家屬簽下本票、轉讓車輛，金額達30萬元至180萬元。

全案報請嘉義地檢署指揮後，與台中市、嘉義市、南投縣等地警局單位合辦，今年7月間收網，將江男等7人帶回，查扣現金19萬餘元、手機、棍棒器械、帳務文件、協議資料等贓證物。

警詢後依組織、妨害自由、恐嚇取財等罪送辦，江男經檢方聲請羈押，獲法院裁定禁見，5萬元至10萬元交保。

刑事局中打表示，雖影像拍攝時間已逾2年，惟本局秉持「正義永不缺席」之精神，立即展開影像比對與相關人員追查，並循線深入追查背後涉案網絡，經持續偵辦，前後共查獲涉案人員19人。

中打提醒，地下博弈與暴力討債往往相互交織，形成隱密且高壓的犯罪鏈條，被害人不僅遭到身心凌虐，家屬更被迫支付鉅額金錢，嚴重危害社會安全。

警方呼籲，任何型態的非法博弈與幫派暴力終將受到法律制裁，切勿心存僥倖，以身試法。民眾若察覺親友遭受拘禁、恐嚇或異常金錢索討，應立即向警方舉報。

江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦，今年7月攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦，今年7月攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
太陽聯盟江姓男子涉暴力討債，逼被害人喝燒毀心經的符水。記者陳宏睿／翻攝
太陽聯盟江姓男子涉暴力討債，逼被害人喝燒毀心經的符水。記者陳宏睿／翻攝
太陽聯盟江姓男子涉暴力討債，逼被害人喝燒毀心經的符水。記者陳宏睿／翻攝
太陽聯盟江姓男子涉暴力討債，逼被害人喝燒毀心經的符水。記者陳宏睿／翻攝
江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦。記者陳宏睿／翻攝
江姓男子涉嫌經營博弈機房，去年落網後，警方透過查扣手機，發現江有暴力討債、凌虐被害人情事，展開第二波偵辦。記者陳宏睿／翻攝
太陽聯盟江姓男子涉暴力討債，逼被害人以馬桶刷刷牙。記者陳宏睿／翻攝
太陽聯盟江姓男子涉暴力討債，逼被害人以馬桶刷刷牙。記者陳宏睿／翻攝

被害人 金錢 馬桶

延伸閱讀

喊話斬首總統館長遭約談 刑事局：多名民眾檢舉依法偵辦

獨／九州博弈案再擴大！大股東名下5299萬、最美董座特助都捲入

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

中職／郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

相關新聞

影／太陽聯盟經營博弈 還私刑討債...逼人馬桶刷刷牙、喝心經符水

太陽聯盟江姓男子等人在社區大樓經營博弈機房，去年遭刑事局破獲後，檢警從查扣手機數位採證，發現江還在討債時，逼迫被害人以馬...

律師涉勾結槍毒集團 偵辦一度撲空

北聯幫幹部王姓男子涉利用貿易公司進口名牌包，以海運貨櫃夾藏槍毒來台，檢警二波搜索查獲價值一億元大麻、MDMA（俗稱搖頭丸...

男粗話回應黃捷貼文 士院判無罪：可受公評的政治表達

林姓男子在立委黃捷臉書貼文留言辱罵「X你X」、「警消人事條例從頭擋到尾有臉去這些機關」、「X你老X」等，挨告公然侮辱罪，...

陌生惡男公園無端暴打12歲少年 檢求重刑法院判決出爐

與「行走的CD」JJ同姓名的林姓男子，今年7月間某晚在桃園龜山區中正公園對互不相識的12歲林姓少年暴打一通，造成少年臉部...

柯文哲Excel檔數字即萬元「最後一證」 會計師范有偉明天出庭

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，明上午9時30分傳喚會計師范有偉、威京集團主席沈慶京的友人徐文鑫作證；扣案A1...

他好吃懶做向妻要30萬才離婚 如今身家歸零…法官還判子女免扶養

台南有名男子與妻子育有一對子女，他好吃懶做不僅未付家庭生活費，還向妻子伸手要錢，酒後還對妻子暴力相向，妻為了小孩被迫借款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。