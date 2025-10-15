毒品尿檢新規 遭疑恐有黑數

毒駕案件暴增，毒品尿液檢驗塞車，警政署修正未滿卅歲涉毒者尿液送驗規定，若民間機構檢出一、二級毒品反應，不再送中央鑑定，有員警擔心產生黑數。刑事局表示，檢驗能量瀕臨崩潰，經相關單位開會修正，但驗出毒品反應一定會移送，不會有漏網之魚。

據統計，二○二三年移送毒駕二六七件，去年升至一九九一件，今年上半年達三一一六件；警方上月全國展開加強查緝毒駕及依托咪酯類毒品工作計畫，統計上月五日至本月八日，查獲疑似毒駕案一四一五件。

警政署今年五月二日修正「毒品尿液擴充檢驗新興毒品送驗原則」，原本未滿卅歲涉毒品案，一律採集尿液送刑事局、調查局、法醫研究所鑑定，改為民間機構檢出一、二級毒品陽性反應，不再送中央鑑定，若無一、二級反應再送中央；預計這項修正可減少收驗數三成，提高檢驗效能。

有員警說，修正規定可提升檢驗量能，但挖掘新興毒品黑數恐產生漏洞，應強化檢驗量能。桃園市副市長蘇俊賓說，不思提升檢驗量能，縮減檢驗範圍製造黑數，治標不治本，同時使用傳統、新興毒品者不少，舊制卅歲以下涉毒會檢驗新興毒品，新制只要檢出一、二級毒品，不會進一步檢驗是否併用新興毒品，讓新興毒品使用情況模糊不清，數據不完整、不真實，不利於毒害防制。

刑事局指出，檢驗毒品能量瀕臨崩潰邊緣，光是法醫研究所今年一至五月從南部收驗毒品已超過千件，每件檢驗約一至兩周，人力無法負擔，也追不上檢察官四個月內結案或起訴期限，高檢署、法醫研究所、刑事局等開會後修正規定。

警方舉例，同時施用一、二、三級毒品，驗出一、二級沒有送驗三級，仍要面臨一、二級刑責，不會因沒有三級檢驗就逃過法網；若沒有驗出一、二級，再送驗三、四級，不會有漏網之魚。

緝毒警官說，緝毒專案不斷，送驗件數大增，檢驗量能大塞車，只能在檢驗量能與查緝毒品間取得權衡。據了解，修正後桃市警察局送中央檢驗尿液檢體鑑驗報告回復時間，從平均六個月縮短至二個月，速度提升。

