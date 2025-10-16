聽新聞
0:00 / 0:00

陸男偷渡到金門海域被逮自稱來玩 羈押獲准

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

大陸籍南姓男子（ 白衣） 疑似用浮球偷渡到金門海域被捕。圖／金門海巡隊提供
大陸籍南姓男子（ 白衣） 疑似用浮球偷渡到金門海域被捕。圖／金門海巡隊提供

海巡署金馬澎分署前天發現一名大陸籍男子疑似利用浮球偷渡至金門海域，且在海上漂流近8小時，海巡人員在草嶼0.1浬處當場查獲，男子被抓時一度抗拒上船，還自稱「我來玩的」。隨後遭海巡人員帶回金門地檢署偵辦，昨日偷渡客已遭法院羈押。

前天上午10時許，金馬澎分署第十二巡防區人員運用科技設備監控海面動態時，鎖定一可疑目標在天摩山北方0.8浬持續往線內漂流，研判偷渡客從廈門大小嶝島附近下水，利用2顆浮球往金門禁止水域線內漂流，海巡隊最終在草嶼0.1浬處查獲。

據了解，該名南姓偷渡客年約50多歲，中等身材、皮膚黝黑，他在海上漂流近8小時才被查獲，當時已近脫水狀態，且還一度抗拒上船，海巡出動3名人員才將他拖上來，且通報救護車待命，但經評估狀況穩定，手部僅輕微擦傷，全案經金門地檢署偵辦，昨日訊畢向法院聲請羈押獲准。

海巡署金馬澎分署表示，此案不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，為有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾，將持續強化岸海勤務作為，並積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保國家安全及社會穩定。

海巡署 偷渡 海上漂流 國家安全 廈門

延伸閱讀

全運會倒數！金門代表隊整裝待發 目標拚出歷年最佳成績

影／5旬陸籍男「2浮球偷渡金門」遭活逮 一度抗拒自稱：我來玩

金寧中小學奪全國健康小主播銅獎 學生用創意說出金門味

金門警局砸9411萬打造現代化新廳舍 綠能警政新地標啟用

相關新聞

于朦朧墜樓案 醫逆風分析3癥結點「非凶殺」對照台灣這知名案件

大陸男星于朦朧上月墜樓身亡，但網路上不斷出現各種爆料與陰謀論，使得真相及死因眾說紛紜。醫師、時事評論家沈政男分析提出3大...

陸男偷渡到金門海域被逮自稱來玩 羈押獲准

海巡署金馬澎分署前天發現一名大陸籍男子疑似利用浮球偷渡至金門海域，且在海上漂流近8小時，海巡人員在草嶼0.1浬處當場查獲...

台中七期豪宅血案…警友副站長虐殺助理 榔頭敲生殖器狠拔牙還逼吸毒

台中七期豪宅去年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長，他和許姓助理因財務糾紛，涉嫌夥同劉姓友人、第1天上班的石姓助理...

影／5旬陸籍男「2浮球偷渡金門」遭活逮 一度抗拒自稱：我來玩

金門再現偷渡客！海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區昨日上午10時許運用科技設備監控時，發現一可疑目標於天摩山北方0.8...

他凌晨騎車見警突閃躲…南警追上眼尖見置物箱有白色粉末包 起出安毒

55歲王姓男子今天凌晨1時許騎車行經台南市北區北園街，見到巡邏員警立即閃躲轉進小巷，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研...

士檢轄內最大二級毒品案！首腦遭求處無期徒刑 律師涉洩密檢重磅痛批

台北市北投分局警方先前偵辦毒品案時，鎖定王男等人所組集團涉嫌跨國運輸槍毒，在士林地檢署指揮下與刑事局等友軍擴大偵辦，包含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。