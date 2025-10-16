陸男偷渡到金門海域被逮自稱來玩 羈押獲准

大陸籍南姓男子（ 白衣） 疑似用浮球偷渡到金門海域被捕。圖／金門海巡隊提供

海巡署金馬澎分署前天發現一名大陸籍男子疑似利用浮球偷渡至金門海域，且在海上漂流近8小時，海巡人員在草嶼0.1浬處當場查獲，男子被抓時一度抗拒上船，還自稱「我來玩的」。隨後遭海巡人員帶回金門地檢署偵辦，昨日偷渡客已遭法院羈押。

前天上午10時許，金馬澎分署第十二巡防區人員運用科技設備監控海面動態時，鎖定一可疑目標在天摩山北方0.8浬持續往線內漂流，研判偷渡客從廈門大小嶝島附近下水，利用2顆浮球往金門禁止水域線內漂流，海巡隊最終在草嶼0.1浬處查獲。

據了解，該名南姓偷渡客年約50多歲，中等身材、皮膚黝黑，他在海上漂流近8小時才被查獲，當時已近脫水狀態，且還一度抗拒上船，海巡出動3名人員才將他拖上來，且通報救護車待命，但經評估狀況穩定，手部僅輕微擦傷，全案經金門地檢署偵辦，昨日訊畢向法院聲請羈押獲准。

海巡署金馬澎分署表示，此案不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，為有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾，將持續強化岸海勤務作為，並積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保國家安全及社會穩定。