于朦朧墜樓案 醫逆風分析3癥結點「非凶殺」對照台灣這知名案件

大陸男星于朦朧上月墜樓身亡，但網路上不斷出現各種爆料與陰謀論，使得真相及死因眾說紛紜。醫師、時事評論家沈政男分析提出3大癥結點，並對照台中「五億高中生」墜樓案，他斷言「不是凶殺案」，但也因此引發網友熱議論戰。

沈政男指出，對岸藝人墜樓引熱議，連台灣都在討論，也有同學問他，但他認為殺人後故布疑陣，不會弄得像是墜樓；這從部分零星案件資料都是槍殺、刺殺、下藥、一氧化碳中毒、把人推下水等就可見端倪。

他表示，他探討時事都是先看統計學，若發生機率太低，就先以比較可能的狀況來推論，因此謀殺要偽裝成墜樓極度稀少，幾乎不可能謀殺；況且還有3大癥結點，「一來搬不動，再者必須身處高樓，然後是很容易被識破」。

而把人殺死再從高樓推落，跟生前墜樓很容易從驗屍報告看出來，根本難以偽裝；比較常見是把人推下水，假裝生前落水，驗屍也很容易分辨。此外，疑似謀殺偽裝成墜樓，最近台灣不就有一個案例，就是台中的「五億高中生」。

沈政男說，當時有網紅法醫信誓旦旦說，應該不是生前墜樓！結果法院報告說，沒有他殺跡象，也驗證他現在的看法，看時事要有科學眼光，問題是「政治就是會讓人難以看清現實」。

而他的逆風分析也引起網友兩派論戰，不少人直呼「第一次不認同沈醫師的判斷」、「這次難得不認同沈醫師」，建議他「查一下有活生生的側錄影像」等；但也有人認為「意外或者過失殺人可能性就很高」、「讓子彈飛」、「讓我尊稱哥為逆風俠」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980