快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

于朦朧墜樓案 醫逆風分析3癥結點「非凶殺」對照台灣這知名案件

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

大陸男星于朦朧上月墜樓身亡，但網路上不斷出現各種爆料與陰謀論，使得真相及死因眾說紛紜。醫師、時事評論家沈政男分析提出3大癥結點，並對照台中「五億高中生」墜樓案，他斷言「不是凶殺案」，但也因此引發網友熱議論戰。

沈政男指出，對岸藝人墜樓引熱議，連台灣都在討論，也有同學問他，但他認為殺人後故布疑陣，不會弄得像是墜樓；這從部分零星案件資料都是槍殺、刺殺、下藥、一氧化碳中毒、把人推下水等就可見端倪。

他表示，他探討時事都是先看統計學，若發生機率太低，就先以比較可能的狀況來推論，因此謀殺要偽裝成墜樓極度稀少，幾乎不可能謀殺；況且還有3大癥結點，「一來搬不動，再者必須身處高樓，然後是很容易被識破」。

而把人殺死再從高樓推落，跟生前墜樓很容易從驗屍報告看出來，根本難以偽裝；比較常見是把人推下水，假裝生前落水，驗屍也很容易分辨。此外，疑似謀殺偽裝成墜樓，最近台灣不就有一個案例，就是台中的「五億高中生」。

沈政男說，當時有網紅法醫信誓旦旦說，應該不是生前墜樓！結果法院報告說，沒有他殺跡象，也驗證他現在的看法，看時事要有科學眼光，問題是「政治就是會讓人難以看清現實」。

而他的逆風分析也引起網友兩派論戰，不少人直呼「第一次不認同沈醫師的判斷」、「這次難得不認同沈醫師」，建議他「查一下有活生生的側錄影像」等；但也有人認為「意外或者過失殺人可能性就很高」、「讓子彈飛」、「讓我尊稱哥為逆風俠」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

于朦朧死因仍成謎。(摘自小紅書)
于朦朧死因仍成謎。(摘自小紅書)

墜樓 醫師 沈政男

延伸閱讀

「年輕爸媽壓力倍增」高鐵推寧靜車廂 醫批：反助長厭老、厭童文化

沈政男深夜曬出「柯文哲手寫信」 卻也曝柯陷一窘境

高虹安涉貪二審辯結…他斷言會無罪 但恐因1狀況失去市長寶座

馬太鞍溪溢流慘劇 沈政男暴露防災漏洞：中央「雙頭馬車」

相關新聞

于朦朧墜樓案 醫逆風分析3癥結點「非凶殺」對照台灣這知名案件

大陸男星于朦朧上月墜樓身亡，但網路上不斷出現各種爆料與陰謀論，使得真相及死因眾說紛紜。醫師、時事評論家沈政男分析提出3大...

台中七期豪宅血案…警友副站長虐殺助理 榔頭敲生殖器狠拔牙還逼吸毒

台中七期豪宅去年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長，他和許姓助理因財務糾紛，涉嫌夥同劉姓友人、第1天上班的石姓助理...

影／5旬陸籍男「2浮球偷渡金門」遭活逮 一度抗拒自稱：我來玩

金門再現偷渡客！海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區昨日上午10時許運用科技設備監控時，發現一可疑目標於天摩山北方0.8...

他凌晨騎車見警突閃躲…南警追上眼尖見置物箱有白色粉末包 起出安毒

55歲王姓男子今天凌晨1時許騎車行經台南市北區北園街，見到巡邏員警立即閃躲轉進小巷，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研...

士檢轄內最大二級毒品案！首腦遭求處無期徒刑 律師涉洩密檢重磅痛批

台北市北投分局警方先前偵辦毒品案時，鎖定王男等人所組集團涉嫌跨國運輸槍毒，在士林地檢署指揮下與刑事局等友軍擴大偵辦，包含...

她陪女友花蓮訪友 成山溝白骨

新北市廿三歲金姓女子去年跟莊姓女友，前往花蓮玉里鎮找楊姓夫妻、陳姓男子，疑因財物糾紛，四人涉將金女打死，屍體丟棄偏遠山溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。