台中七期豪宅血案…警友副站長虐殺助理 榔頭敲生殖器狠拔牙還逼吸毒

台中七期豪宅去年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長，他和許姓助理因財務糾紛，涉嫌夥同劉姓友人、第1天上班的石姓助理，拿球棒、尖刀攻擊許，還持榔頭敲其生殖器，甚至用老虎鉗拔斷許牙齒虐死他；台中地院今開庭，3人大致認罪，但就行為分工說法仍有矛盾、爭執。

劉男案發被起底，竟是台中市警局第六分局警友站的副站長，警方以劉男涉及重大刑案，嚴重違反警友會協助維護社會治安宗旨並將其除名。

檢方起訴指出，劉去年10月18日凌晨在七期豪宅內與許男因傳播小姐、報帳請款爭執，劉找另名劉姓友人、在場的石姓助理及林姓少年，在陽台強脫許衣褲，拿鋁製球棒、皮帶、榔頭、六角鈑手，尖刀攻擊，用噴槍型打火機灼燒，強逼許服用毒品咖啡包，甚至持老虎鉗拔牙，並潑酒、辣椒醬。

劉等擔心許哀號聲過大引起鄰居注意，又用電線、膠袋綑綁手腳拖進廚房繼續施暴，隔天一早9點發現他失去意識，救護車抵達前就許就經失去呼吸心跳送醫不治；檢方依3人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴劉男等3人；林姓少年由少年法庭調查。

台中地院國民法庭今開庭，審判長高增泓命3名被告隔離訊問，主嫌劉男稱許男偷他存款、重複索取金錢才衝突，但沒有禁止他離開是許一直不走，否認在陽台脫他衣服，還說當天冷氣壞掉，大家都有脫掉上衣，坦承持棍棒、榔頭、皮帶、板手毆打，及潑酒、辣椒醬，但沒用老虎鉗拔他牙齒。

劉的辯護人表示，劉男認罪答辯，對法律事實不爭執，僅就行為分擔部分爭執。

劉姓共犯則表示，大概知道劉、許因錢爭執，法官詢問當天有無對許脫衣服，劉沈默幾秒答「我沒有印象」，坦承有逼許施用毒品煙彈、拿電擊棒及空氣槍嚇他，還說警察到場才知道許男死了；其辯護人表示，劉坦承強暴方法使人施用第三級毒品、傷害致死等罪嫌。

石男則說，他18號第1天上班擔任劉從事博弈的助理，凌晨劉有逼許脫衣，但忘記有無人動手，他有拿球棒打許的手、背，拿榔頭敲許的臀部、生殖器，用板手戳他肚子、電擊棒電1下，並用辣椒醬朝許從上往下淋，劉也命他朝許潑酒；石的辯護人說，僅爭執凌虐態樣，其餘檢方起訴內容都坦承。

