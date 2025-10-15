影／5旬陸籍男「2浮球偷渡金門」遭活逮 一度抗拒自稱：我來玩

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門再現偷渡客！海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區昨日上午10時許運用科技設備監控時，發現一可疑目標於天摩山北方0.8浬（草嶼0.1浬屬禁限水域內）持續往線內漂流，立即通報巡防艇趕往現場海域查處，當場緝獲一名疑似利用浮球偷渡的中國籍南姓男子，並將該男帶返料羅港進行調查，全案後續報請金門地檢署指揮偵辦。

據了解，該名偷渡客姓南、年約50多歲，中等身材、皮膚黝黑；河北籍、操外省口音，被抓的時候自稱「我來玩的」，一度抗拒，海巡隊出動3人將其硬拖上來，該男身上僅攜帶人民幣100多元，疑似利用兩顆塑膠浮球漂渡而來；研判他可能於今日凌晨從廈門大小嶝島附近下水，在海上漂流近8小時後，才被金門海巡隊發現，當時該男已近脫水狀態，雖然金門海巡隊有通報救護車待命，但後續經評估狀況穩定，僅有手部輕微擦傷。

金門海巡隊後來將人強制帶回料羅港，後續由金門地檢署指揮偵辦，至於該男的動機及目的，目的都還在偵查中。

海巡署指出，金門海域縱深狹窄、勤務反應時間極短，第十二巡防區長期嚴密偵蒐，一旦發現異常海面動態，即刻以科技監控鎖定並整合岸海查緝能量，本案即為迅速反應與高強度偵搜效能的展現。

針對本起事件，海巡署金馬澎分署表示，不排除中共再度利用偷渡案件進行「認知作戰」，企圖以最少的成本，達到擾亂我民心士氣的最大目的，為有效應對中共日益嚴峻的灰帶襲擾，海巡署持續強化岸海勤務作為，並完成岸海防衛強化措施及相關計畫，積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保國家安全及社會穩定。

中國籍南姓男子疑似用浮球偷渡到金門海域，他被抓時自稱「是來玩的」。圖／金門海巡隊提供
中國籍南姓男子疑似用浮球偷渡到金門海域，他被抓時自稱「是來玩的」。圖／金門海巡隊提供
中國籍南姓男子疑似用浮球偷渡到金門海域，他被抓時一度抗拒，海巡出動3人將人拖上來。圖／金門海巡隊提供
中國籍南姓男子疑似用浮球偷渡到金門海域，他被抓時一度抗拒，海巡出動3人將人拖上來。圖／金門海巡隊提供
中國籍南姓男子疑似用浮球偷渡到金門海域，他被抓時自稱「是來玩的」。圖／金門海巡隊提供
中國籍南姓男子疑似用浮球偷渡到金門海域，他被抓時自稱「是來玩的」。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區昨日上午10時許運用科技設備監控時，發現一可疑目標於天摩山北方0.8浬持續往線內漂流，立即通報巡防艇趕往現場海域查處，當場緝獲一名疑似利用浮球偷渡的中國籍南姓男子，並將該男帶返料羅港進行調查。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二（金門）巡防區昨日上午10時許運用科技設備監控時，發現一可疑目標於天摩山北方0.8浬持續往線內漂流，立即通報巡防艇趕往現場海域查處，當場緝獲一名疑似利用浮球偷渡的中國籍南姓男子，並將該男帶返料羅港進行調查。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門 偷渡 中共

