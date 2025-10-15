他凌晨騎車見警突閃躲…南警追上眼尖見置物箱有白色粉末包 起出安毒

55歲王姓男子今天凌晨1時許騎車行經台南市北區北園街，見到巡邏員警立即閃躲轉進小巷，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研判可疑尾隨攔查；王被攔下後支吾其詞，經員警眼尖發現，他將一包白色粉末丟在機車前置物箱，初步檢驗竟是重達38.26公克的安非他命。

台南市警第五分局警備隊副隊長蘇敬修是南警緝毒悍將，素有「狗鼻子」的稱號，也是分局挑選出來，帶著各派出所年輕員警見習巡邏的績優幹部，指導同事如何在街頭發現可疑對象，屢次逮捕毒品現行犯，今天凌晨他再度帶著開元所員警王品哲外出巡邏。

兩警巡邏至北區北園街，王姓男子騎乘機車，看到警察就神情緊張，不斷張望，並閃躲轉進小巷；員警研判形跡可疑，追上攔查；王在與警方對話、查證身分過程支吾其詞，行動異常，員警就在盤查過程，眼尖發現機車前置物箱裡面有一包白色粉末。

警方詢問王是否是毒品，王言詞閃爍，答非所問，員警要求拿出來做檢測，初步檢驗確認為安非他命，重量高達38.26公克；警方立即將王逮捕，並實施尿液篩檢，依毒品危害防制條例移送法辦，並將確認王是否涉及毒駕，以及追查其毒品來源及流向。

分局表示，警方將持續強化轄區巡邏與查緝作為，針對可疑人車加強盤查，防堵毒品進入社區；呼籲民眾勇於檢舉涉毒情資，警方將秉持「緝毒不鬆手、掃毒不間斷」的原則，持續加強查緝力道，展現打擊毒品犯罪的決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885