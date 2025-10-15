隨機殺人事件後勾稽高危險4人失聯 苗栗縮短1個月通報警政協尋

苗栗市10月2日隨機殺人事件前車之鑑，苗栗縣政府跨網絡勾稽毒品人口高風險31人，其中4人失聯，警方目前找到2人，並決定失聯警政協尋從3個月縮短至2個月，避免空檔的潛在風險。

48歲邱姓男子2日在苗栗市區，持水果刀刺傷2名國小女童及見義勇為路人林姓男子，縣府單位跨網絡檢討，邱男10年後同一地點，如出一轍再犯，今年3月28日刑滿出獄，屬應受尿液採檢人口，每季因接受尿液採檢1次，邱2次檢驗都陰性，8、9月失聯，10月2日犯下隨機殺人案，採檢尿液呈吸食安非他命毒品反應。

縣務會議列管今天討論，衛生局、警察局等單位跨網絡合作會議指出，涉毒人口出獄或假釋，全縣有800多人，其中，勾稽暴力等高風險有31人，有4人失聯，警方找到2人，還有2人努力中，並持續加強家訪，後續將縮短警政協尋的時間，從3個月縮短到2個月，並分級建立共訪機制。

跨網絡會議發現，現行制度尿液採檢規定是預約制，雖未依規定到檢，可以聲請強制驗尿，但實務上因採預約，列管人口為避免被驗出陽性反應，刻意在檢驗前一段時間不碰毒，希望相關單位正視，修法防堵漏洞。

另，隨機殺人事件，見義勇為受傷的林男今天出院，還有安親班黃老師不顧自身安危，拉開受傷的女童，縣長鍾東錦將擇日頒發表揚獎牌及感謝狀。 苗栗縣長鍾東錦等人日前到醫院探視見義勇為的林姓男子。圖／苗栗縣政府提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885