快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

隨機殺人事件後勾稽高危險4人失聯 苗栗縮短1個月通報警政協尋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市10月2日隨機殺人事件前車之鑑，苗栗縣政府跨網絡勾稽毒品人口高風險31人，其中4人失聯，警方目前找到2人，並決定失聯警政協尋從3個月縮短至2個月，避免空檔的潛在風險。

48歲邱姓男子2日在苗栗市區，持水果刀刺傷2名國小女童及見義勇為路人林姓男子，縣府單位跨網絡檢討，邱男10年後同一地點，如出一轍再犯，今年3月28日刑滿出獄，屬應受尿液採檢人口，每季因接受尿液採檢1次，邱2次檢驗都陰性，8、9月失聯，10月2日犯下隨機殺人案，採檢尿液呈吸食安非他命毒品反應。

縣務會議列管今天討論，衛生局、警察局等單位跨網絡合作會議指出，涉毒人口出獄或假釋，全縣有800多人，其中，勾稽暴力等高風險有31人，有4人失聯，警方找到2人，還有2人努力中，並持續加強家訪，後續將縮短警政協尋的時間，從3個月縮短到2個月，並分級建立共訪機制。

跨網絡會議發現，現行制度尿液採檢規定是預約制，雖未依規定到檢，可以聲請強制驗尿，但實務上因採預約，列管人口為避免被驗出陽性反應，刻意在檢驗前一段時間不碰毒，希望相關單位正視，修法防堵漏洞。

另，隨機殺人事件，見義勇為受傷的林男今天出院，還有安親班黃老師不顧自身安危，拉開受傷的女童，縣長鍾東錦將擇日頒發表揚獎牌及感謝狀。

苗栗縣長鍾東錦等人日前到醫院探視見義勇為的林姓男子。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人日前到醫院探視見義勇為的林姓男子。圖／苗栗縣政府提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

隨機殺人事件 失聯 風險

延伸閱讀

苗栗縣敬老禮金後年變革「擬3000元春節一次發」 放寬年齡設算資格

從果園到超商！苗栗縣三灣「梨玉露」養生飲上架了

苗栗唯一百歲人瑞夫妻　阿婆恰巧與縣長母同名

苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費

相關新聞

他凌晨騎車見警突閃躲…南警追上眼尖見置物箱有白色粉末包 起出安毒

55歲王姓男子今天凌晨1時許騎車行經台南市北區北園街，見到巡邏員警立即閃躲轉進小巷，帶隊的警局幹部素有「狗鼻子」稱號，研...

士檢轄內最大二級毒品案！首腦遭求處無期徒刑 律師涉洩密檢重磅痛批

台北市北投分局警方先前偵辦毒品案時，鎖定王男等人所組集團涉嫌跨國運輸槍毒，在士林地檢署指揮下與刑事局等友軍擴大偵辦，包含...

她陪女友花蓮訪友 成山溝白骨

新北市廿三歲金姓女子去年跟莊姓女友，前往花蓮玉里鎮找楊姓夫妻、陳姓男子，疑因財物糾紛，四人涉將金女打死，屍體丟棄偏遠山溝...

少年31刀砍死大學生女友 台中確定移轉苗栗地院少年法庭審理

台中9月中傳出姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿顏姓女大學生分手，駱在沙鹿區持40公分利刃狠刺顏女31刀斃命，行凶完跑...

館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，預計明下午2時通知陳到案說明，依煽惑他人...

台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

台中蕭姓男子昨和黃姓女友談判起口角，黃的母親、鄰居上前勸架，卻慘遭黃揮舞美工刀、丟磚頭攻擊釀3人受傷，警方趕赴現場逮人送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。