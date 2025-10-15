士檢轄內最大二級毒品案！首腦遭求處無期徒刑 律師涉洩密檢重磅痛批

台北市北投分局警方先前偵辦毒品案時，鎖定王男等人所組集團涉嫌跨國運輸槍毒，在士林地檢署指揮下與刑事局等友軍擴大偵辦，包含試圖洩密的丁姓律師，檢警前後查獲王等9人、查扣毒品大麻、MDMA、槍枝及組件等物，偵結依組織、洩密等罪起訴。

警方調查，36歲王男、35歲俞男、27歲張男、25歲劉男共組集團牟利，王男先與俞男父親商討，利用俞父的貿易公司從美國進口名牌包，幾次順利運輸後，在俞父不知情狀況下，派人在美搜集大麻，將大麻裝入名牌手提袋中夾入包裹，透過貿易公司海運回台。

該集團2023年間開始偷運大麻來台，得手數次熟稔運毒模式後，食髓知味，2024年開始「擴大經營」，不僅將大麻運輸量增加至上百公斤，另嘗試夾帶運輸毒品MDMA、槍枝等物，並以人頭住處或倉庫藏放非法貨品。

檢警介入低調蒐證，2024年11月、12月各發動大搜索行動，先搗破該集團位於台北市內湖區的倉庫，查獲大批名牌包及大麻後，再於高雄港鎖定運輸槍毒貨櫃，開櫃查獲大麻165包、MDMA75包、具殺傷力槍支3把、槍支零組件1批等證物。

檢警清查後發現，該集團仍有同夥、2名陳姓男子仍滯留境外，蘇姓、潘姓男子通知未到案，全數發布通緝追查；偵辦期間，丁姓律師受俞男委任辯護，利用前往看守所律見毒品下游楊男機會，探知毒品分裝廠、販毒據點等案情，再以紙本摘記提供本案犯嫌張男觀看，涉嫌洩密罪。

檢警陸續帶回王等9人偵辦，訊後請回陸續依違反毒品危害防制條例「運輸二級毒品罪」、槍砲彈藥刀械管制條例「運輸槍械罪」、「運輸槍支主要組件罪」、刑法「非公務員洩漏國防以外秘密罪」起訴。

檢方表示，此案是近年士檢轄內查獲最大量二級毒品案，市價逾億元，同時查獲火力強大的步槍槍支，集團犯行危害社會治安重大，首腦王男拒不吐露運輸販賣槍毒網絡，偵查中翻異其詞、狡詞卸責，汲汲營營於串證滅證，向法院求處無期徒刑，併科4500萬元罰金，以示懲儆。

丁男身為律師，竟參與運輸販賣槍毒等不法，從中擔任另案被告間的傳聲筒，洩露偵查秘密給不法集團，使犯嫌得以滅證躲避查緝，使檢警無法完全瓦解不法集團，是玩法弄法、幫助罪犯、圖求私利、與社會正義對抗，犯後試圖矯飾犯行，面臨羈押才坦認犯行，以100萬元交保時還是由本案黑幫分子協助，建請法院從重量刑、不予緩刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

