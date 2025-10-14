聽新聞
長榮航駐四川前代表 涉共諜案起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

長榮航空公司駐四川省前首席喬姓代表被大陸解放軍吸收，涉利誘我行政院陸委會官員發展組織刺蒐公務機密，但未遂；檢調約談，喬認罪，台灣高檢署依國家安全法發展組織罪起訴他，分案由台灣高等法院審理。

檢調查出，喬任職長榮航空多年，被公司派駐在大陸據點發展西南地區航運業務，為拓展人脈，喬與當地人互動密切，社團人士名義掩護的解放軍西部軍區軍官認喬有情蒐利用價值，勸進他扮「共諜」。

據調查，喬二○一二至二○一四年擔任長榮航空公司駐大陸代表期間，涉為大陸地區情治單位向在陸委會任公職的學弟刺探、蒐集公務上應秘密的資料，且允諾轉交現金賄賂新台幣十萬元作為酬謝，但為學弟拒絕，喬開口索求的資訊包括委外研究案資料、兩岸政策、兩岸直航等資料。

有檢舉人認喬的行徑違法，向國安單位提出檢舉，調查局國家安全維護工作站接獲舉報，先報請新北地檢署偵查，但因新國安法審判權屬二審職權，案子移轉台高檢繼續偵辦，檢察官依既有事證多次開庭傳喚喬到案，喬偵查中認罪。

台灣高檢署表示，喬姓前代表違反國家安全法「為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織未遂罪」及貪汙治罪條例「非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」。

長榮航 共諜

