聽新聞
0:00 / 0:00

她陪女友花蓮訪友 成山溝白骨

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

金姓女子遭殺害棄屍山溝十四個月後，犯嫌之一陳姓男子帶警方尋獲遺骸。圖／玉里警分局提供
金姓女子遭殺害棄屍山溝十四個月後，犯嫌之一陳姓男子帶警方尋獲遺骸。圖／玉里警分局提供

新北市廿三歲金姓女子去年跟莊姓女友，前往花蓮玉里鎮找楊姓夫妻、陳姓男子，疑因財物糾紛，四人涉將金女打死，屍體丟棄偏遠山溝。事隔十四個月，莊女姊姊驚覺妹妹涉案，帶往警局「自首」，警方循線找到頭顱和殘缺白骨，將四人依殺人罪嫌移送，檢方全部聲押禁見獲准。

據調查，金女去年五、六月間與廿七歲莊女在網路上認識交往，金女去年七月到花蓮壽豐鄉找莊女，再一起南下到玉里鎮找莊女友人楊姓夫妻，借宿暫住，後來又認識楊的好友陳男。廿六歲楊男為清潔工、廿七歲楊妻無業，廿五歲陳男平時打臨時工。

去年八月，楊妻發現手機不見，懷疑金女偷拿，夥同三人質問金女時爆發激烈爭執，四人涉拿棍棒將金女打死，再用棉被包裹遺體放入木頭衣櫃，由楊男、陳男輪流開小貨車，載到富里鄉六十石山區產業道路旁山溝棄屍，莊女騎機車跟隨。

為免東窗事發，事後莊女涉用金女手機向金家人傳訊息報平安，利用通訊軟體向金家人索生活費，盜領金女帳戶現金數萬元；死者家屬不知女兒已死，供養凶嫌長達十四個月，直到日前莊女姊姊察覺有異，一問之下才知妹妹犯案。

莊女胞姊發現妹妹無業卻有現金可用，又持有金女身分證、提款卡，質問從何而來，莊女才供出去年三名友人失手殺害金女，姊姊一聽嚇一跳，本月十一日帶莊女到派出所「自首」。

據了解，莊女陳述案情時情緒平穩，案發一年多仍記得其他嫌犯姓名、棄屍路線等細節，但未坦承動手打金女，只說參與棄屍過程。

警方根據其供詞，十二日帶回涉案另三人，並到棄屍地點找到一顆頭顱與十多塊白骨，其餘骨骸疑因多次颱風被水沖走。事發後陳男稱睡不好、良心不安，常到棄屍地點上香祭拜；楊姓夫妻則退租搬到花蓮市區，水電、房租都積欠。

據悉楊姓夫妻否認動手，把責任推給陳男與莊女，陳男承認與其他三人一起動手，供詞兜不攏，檢方全部聲押獲准，預計今天相驗。

棄屍 殺人案 花蓮

延伸閱讀

楊肅浩不藏了！認愛護理師女友 親吐大喜訊

台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

23歲女與女友找友人 疑遭懷疑偷手機被打死棄屍已成白骨

23歲女疑遭凌虐死亡慘遭棄屍 好友因良心不安1年後報案已成白骨

相關新聞

長榮航駐四川前代表 涉共諜案起訴

長榮航空公司駐四川省前首席喬姓代表被大陸解放軍吸收，涉利誘我行政院陸委會官員發展組織刺蒐公務機密，但未遂；檢調約談，喬認...

北市精舍命案 李威出庭不認罪

本名王江鎮的作家「王薀」涉虐死精舍蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴十三人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉...

她陪女友花蓮訪友 成山溝白骨

新北市廿三歲金姓女子去年跟莊姓女友，前往花蓮玉里鎮找楊姓夫妻、陳姓男子，疑因財物糾紛，四人涉將金女打死，屍體丟棄偏遠山溝...

少年31刀砍死大學生女友 台中確定移轉苗栗地院少年法庭審理

台中9月中傳出姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿顏姓女大學生分手，駱在沙鹿區持40公分利刃狠刺顏女31刀斃命，行凶完跑...

館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，預計明下午2時通知陳到案說明，依煽惑他人...

台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

台中蕭姓男子昨和黃姓女友談判起口角，黃的母親、鄰居上前勸架，卻慘遭黃揮舞美工刀、丟磚頭攻擊釀3人受傷，警方趕赴現場逮人送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。