她陪女友花蓮訪友 成山溝白骨

金姓女子遭殺害棄屍山溝十四個月後，犯嫌之一陳姓男子帶警方尋獲遺骸。圖／玉里警分局提供

新北市廿三歲金姓女子去年跟莊姓女友，前往花蓮玉里鎮找楊姓夫妻、陳姓男子，疑因財物糾紛，四人涉將金女打死，屍體丟棄偏遠山溝。事隔十四個月，莊女姊姊驚覺妹妹涉案，帶往警局「自首」，警方循線找到頭顱和殘缺白骨，將四人依殺人罪嫌移送，檢方全部聲押禁見獲准。

據調查，金女去年五、六月間與廿七歲莊女在網路上認識交往，金女去年七月到花蓮壽豐鄉找莊女，再一起南下到玉里鎮找莊女友人楊姓夫妻，借宿暫住，後來又認識楊的好友陳男。廿六歲楊男為清潔工、廿七歲楊妻無業，廿五歲陳男平時打臨時工。

去年八月，楊妻發現手機不見，懷疑金女偷拿，夥同三人質問金女時爆發激烈爭執，四人涉拿棍棒將金女打死，再用棉被包裹遺體放入木頭衣櫃，由楊男、陳男輪流開小貨車，載到富里鄉六十石山區產業道路旁山溝棄屍，莊女騎機車跟隨。

為免東窗事發，事後莊女涉用金女手機向金家人傳訊息報平安，利用通訊軟體向金家人索生活費，盜領金女帳戶現金數萬元；死者家屬不知女兒已死，供養凶嫌長達十四個月，直到日前莊女姊姊察覺有異，一問之下才知妹妹犯案。

莊女胞姊發現妹妹無業卻有現金可用，又持有金女身分證、提款卡，質問從何而來，莊女才供出去年三名友人失手殺害金女，姊姊一聽嚇一跳，本月十一日帶莊女到派出所「自首」。

據了解，莊女陳述案情時情緒平穩，案發一年多仍記得其他嫌犯姓名、棄屍路線等細節，但未坦承動手打金女，只說參與棄屍過程。

警方根據其供詞，十二日帶回涉案另三人，並到棄屍地點找到一顆頭顱與十多塊白骨，其餘骨骸疑因多次颱風被水沖走。事發後陳男稱睡不好、良心不安，常到棄屍地點上香祭拜；楊姓夫妻則退租搬到花蓮市區，水電、房租都積欠。

據悉楊姓夫妻否認動手，把責任推給陳男與莊女，陳男承認與其他三人一起動手，供詞兜不攏，檢方全部聲押獲准，預計今天相驗。