少年31刀砍死大學生女友 台中確定移轉苗栗地院少年法庭審理

台中9月中傳出姐弟戀砍死人案，17歲駱姓少年疑不滿顏姓女大學生分手，駱在沙鹿區持40公分利刃狠刺顏女31刀斃命，行凶完跑到彰化汽車旅館開房間；因駱未成年，遭逮後送台中地院少年法庭審理，中院以駱戶籍等優先考量，已裁定全案移轉至苗栗地院審理。

警方查，顏女是大一新生，駱姓少年疑不滿顏另結新歡，9月16日上午9點多許約顏在沙鹿區櫻花隧道附近圳溝談判，駱持預藏的40公分利刃，44秒內朝顏女揮砍31刀，又補踹顏一腳才離去，民眾聽見顏女慘叫喊「對不起、救命」，仍慘死刀下。

駱行凶後將凶刀棄置現場，無照其機車逃逸，躲到在彰化汽車旅館遭逮；事後有網友在網路貼文，指駱長期向顏借錢，顏打工存款要繳學費，決定分手並討回款項才遇害，案發原因仍調查中。

駱行凶時年僅17歲，法院少年法庭有「先議權」，因此警方直接將駱送台中地院少年法庭，基於「保護少年」原則不會進入成年人一般司法程序，法官調查完畢後，若認駱犯最輕本刑5年以上之罪，會裁定移由檢察官偵辦，經檢方分「少偵」字案起訴，再回到少年法庭繫屬審理。

中院少年法庭當時認為，駱情緒控管不佳、有暴力攻擊傾向、畏罪潛逃、家庭管教功能不彰之情，責付顯不適當，依法裁定收容少年觀護所。