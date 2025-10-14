聽新聞
0:00 / 0:00
館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢
網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，預計明下午2時通知陳到案說明，依煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪偵辦，詢後將請陳配合至新北檢由檢察官訊問。
陳之漢本月5日直播談及下架民進黨、藍白合、武統台灣等議題，表示從新聞看到斬首打擊、精確斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」，並向大陸喊話「兄弟我等你」、「我日也思夜也思」。
刑事局、數個縣市警察局先後接獲告發，刑事局偵七大隊本月6日報新北檢指揮偵辦，7日由陳之漢現住地轄區的新北市林口警分局，送達通知書給陳，通知明下午2時到案說明。
台北地方法院審理京華城案7日傳喚民眾黨前主席柯文哲作證，陳之漢到場聲援時回應「斬首論」說，拜託警政署去看全部直播，「我是愛台灣的，我是要把中國大陸的好，跟台灣人講」，卻被賴清德總統操作成「我要斬他的頭」，「總統府沒事幹是不是？」總統府發言人、警政署也配合造謠，他是在引述新聞、回應留言，是在保護台灣，不要武統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言