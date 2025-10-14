快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網紅「館長」陳之漢網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，預計明下午2時通知陳到案說明，依煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪偵辦，詢後將請陳配合至新北檢由檢察官訊問。

陳之漢本月5日直播談及下架民進黨、藍白合、武統台灣等議題，表示從新聞看到斬首打擊、精確斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」，並向大陸喊話「兄弟我等你」、「我日也思夜也思」。

刑事局、數個縣市警察局先後接獲告發，刑事局偵七大隊本月6日報新北檢指揮偵辦，7日由陳之漢現住地轄區的新北市林口警分局，送達通知書給陳，通知明下午2時到案說明。

台北地方法院審理京華城案7日傳喚民眾黨前主席柯文哲作證，陳之漢到場聲援時回應「斬首論」說，拜託警政署去看全部直播，「我是愛台灣的，我是要把中國大陸的好，跟台灣人講」，卻被賴清德總統操作成「我要斬他的頭」，「總統府沒事幹是不是？」總統府發言人、警政署也配合造謠，他是在引述新聞、回應留言，是在保護台灣，不要武統。

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」。圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」
網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」。圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」

網路直播 陳之漢

延伸閱讀

館長直播喊斬首總統 10/15下午到刑事局說明

館長考慮赴中國就醫！罹「胃心症候群」心悸、打嗝不止

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

館長不怕喊「斬首賴清德」分案偵辦 帶100份麥當勞現身法院

相關新聞

館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，預計明下午2時通知陳到案說明，依煽惑他人...

23歲女與女友找友人 疑遭懷疑偷手機被打死棄屍已成白骨

新北市23歲金姓女子去年獲莊姓女友邀請，前往花蓮玉里鎮找友人楊姓夫妻、陳姓男子，沒想到發生金錢糾紛，4人疑似失手將金女毆...

台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

台中蕭姓男子昨和黃姓女友談判起口角，黃的母親、鄰居上前勸架，卻慘遭黃揮舞美工刀、丟磚頭攻擊釀3人受傷，警方趕赴現場逮人送...

柬埔寨詐騙園區人蛇凌虐豬仔 「萬源集團」招募組長越南落網押返

范姓男子涉嫌在柬埔寨從台灣招募「豬仔」至柬國詐騙園區工作，毆打或強迫抱水桶、扶地挺身凌虐，被依人口販運防制法、詐欺罪發布...

台越警方跨國合作！人蛇集團幹部潛逃海外落網 遭法院裁定羈押 

一名21歲范姓男子自111年起涉嫌人口販運犯罪，擔任柬埔寨詐騙園區「招募組」幹部，以求職詐騙手段拐騙被害人至園區進行電信詐欺工作，甚至對不從者施暴。

三聯徐少東吸金逃亡 澎湖檢方建請註銷護照續追共犯

三聯集團吸金22億元，負責人徐少東5月留下家書後失聯，經查出他赴澎湖，搭快艇偷渡出境。近日他在臉書發文，今天澎湖地檢署重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。