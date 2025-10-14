館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，預計明下午2時通知陳到案說明，依煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪偵辦，詢後將請陳配合至新北檢由檢察官訊問。

陳之漢本月5日直播談及下架民進黨、藍白合、武統台灣等議題，表示從新聞看到斬首打擊、精確斬首，「把賴清德的狗頭斬下來」，並向大陸喊話「兄弟我等你」、「我日也思夜也思」。

刑事局、數個縣市警察局先後接獲告發，刑事局偵七大隊本月6日報新北檢指揮偵辦，7日由陳之漢現住地轄區的新北市林口警分局，送達通知書給陳，通知明下午2時到案說明。