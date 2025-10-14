聽新聞
0:00 / 0:00
台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押
台中蕭姓男子昨和黃姓女友談判起口角，黃的母親、鄰居上前勸架，卻慘遭黃揮舞美工刀、丟磚頭攻擊釀3人受傷，警方趕赴現場逮人送辦，台中地檢署複訊後依家暴等罪嫌將蕭聲請羈押，台中地院認為有羈押原因及必要，今裁定蕭收押。
台中第二分局調查，蕭男（37歲）13日中午11點多在北區1處民宅和黃女（27歲）談判，2人因感情問題發生肢體衝突，黃女的媽媽、黃姓鄰居見狀上前勸架，但蕭情緒激動抽出美工刀砍人，又拿現場磚頭砸，造成黃姓母女、黃姓鄰居一共3人受傷，所幸均無生命危險。
警方到場逮捕蕭男，依家暴、傷害及恐嚇等罪嫌將他送辦，台中地檢署複訊後以蕭嫌疑重大有反覆實施之虞等，將其聲請羈押；台中地院今上午開庭後裁定蕭收押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言