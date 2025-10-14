台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

台中蕭姓男子昨和黃姓女友談判起口角，黃的母親、鄰居上前勸架，卻慘遭黃揮舞美工刀、丟磚頭攻擊釀3人受傷，警方趕赴現場逮人送辦，台中地檢署複訊後依家暴等罪嫌將蕭聲請羈押，台中地院認為有羈押原因及必要，今裁定蕭收押。

台中第二分局調查，蕭男（37歲）13日中午11點多在北區1處民宅和黃女（27歲）談判，2人因感情問題發生肢體衝突，黃女的媽媽、黃姓鄰居見狀上前勸架，但蕭情緒激動抽出美工刀砍人，又拿現場磚頭砸，造成黃姓母女、黃姓鄰居一共3人受傷，所幸均無生命危險。