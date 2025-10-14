快訊

台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蕭姓男子昨和黃姓女友談判起口角，黃的母親、鄰居上前勸架，卻慘遭黃揮舞美工刀、丟磚頭攻擊釀3人受傷，警方趕赴現場逮人送辦，台中地檢署複訊後依家暴等罪嫌將蕭聲請羈押，台中地院認為有羈押原因及必要，今裁定蕭收押。

台中第二分局調查，蕭男（37歲）13日中午11點多在北區1處民宅和黃女（27歲）談判，2人因感情問題發生肢體衝突，黃女的媽媽、黃姓鄰居見狀上前勸架，但蕭情緒激動抽出美工刀砍人，又拿現場磚頭砸，造成黃姓母女、黃姓鄰居一共3人受傷，所幸均無生命危險。

警方到場逮捕蕭男，依家暴、傷害及恐嚇等罪嫌將他送辦，台中地檢署複訊後以蕭嫌疑重大有反覆實施之虞等，將其聲請羈押；台中地院今上午開庭後裁定蕭收押。

蕭男昨在北區民宅和女友衝突，竟揮刀、丟磚頭釀3人受傷，法院今裁定蕭收押。圖／報系資料照
蕭男昨在北區民宅和女友衝突，竟揮刀、丟磚頭釀3人受傷，法院今裁定蕭收押。圖／報系資料照

相關新聞

館長直播嗆斬首總統 預計10/15下午赴刑事局到案應詢

網紅「館長」陳之漢在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，刑事局報新北地檢署指揮，預計明下午2時通知陳到案說明，依煽惑他人...

23歲女與女友找友人 疑遭懷疑偷手機被打死棄屍已成白骨

新北市23歲金姓女子去年獲莊姓女友邀請，前往花蓮玉里鎮找友人楊姓夫妻、陳姓男子，沒想到發生金錢糾紛，4人疑似失手將金女毆...

台中恐怖家暴男揮美工刀、砸磚頭 釀女友、鄰居都受傷...法院收押

台中蕭姓男子昨和黃姓女友談判起口角，黃的母親、鄰居上前勸架，卻慘遭黃揮舞美工刀、丟磚頭攻擊釀3人受傷，警方趕赴現場逮人送...

柬埔寨詐騙園區人蛇凌虐豬仔 「萬源集團」招募組長越南落網押返

范姓男子涉嫌在柬埔寨從台灣招募「豬仔」至柬國詐騙園區工作，毆打或強迫抱水桶、扶地挺身凌虐，被依人口販運防制法、詐欺罪發布...

台越警方跨國合作！人蛇集團幹部潛逃海外落網 遭法院裁定羈押 

一名21歲范姓男子自111年起涉嫌人口販運犯罪，擔任柬埔寨詐騙園區「招募組」幹部，以求職詐騙手段拐騙被害人至園區進行電信詐欺工作，甚至對不從者施暴。

三聯徐少東吸金逃亡 澎湖檢方建請註銷護照續追共犯

三聯集團吸金22億元，負責人徐少東5月留下家書後失聯，經查出他赴澎湖，搭快艇偷渡出境。近日他在臉書發文，今天澎湖地檢署重...

