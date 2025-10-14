柬埔寨詐騙園區人蛇凌虐豬仔 「萬源集團」招募組長越南落網押返

范姓男子涉嫌在柬埔寨從台灣招募「豬仔」至柬國詐騙園區工作，毆打或強迫抱水桶、扶地挺身凌虐，被依人口販運防制法、詐欺罪發布通緝；刑事局清查至少10人被害，請求越南警方協緝查獲他，上月底遣返歸案，檢方聲押獲准。

警方調查，21歲范姓男子2022年中搭機前往柬埔寨，與大陸幫派人士組人口販運「萬源集團」，在波哥山的詐騙園區從事「招募組長」，於臉書、IG等刊登高薪工作廣告，引誘被害人至柬國詐騙機房工作，集團每招募一人酬勞美金2萬元（約台幣60萬元）。

被害人抵達園區後，接受「新生訓練」時由范管理，學習詐騙劇本及適應生活作息，再被安排工作；范親自或教唆集團成員，對不服從者毆打，或強迫抱水桶、伏地挺身等凌虐，被害人須付美金5000元（約台幣15萬元）贖金才能離開，有被害人懷孕付贖脫身或被轉賣其他園區。

陸續有被害人返台，有10人指認范，范常往返柬埔寨、越南、泰國、寮國，被桃園、台中、屏東、台東、南投等5個地檢署分依人口販運、詐欺等罪發布通緝。刑事局國際科請求越南、泰國警方協查，並在台查獲負責辦護照、接送等工作的6名共犯。

刑事局今年7月8日接獲越南警方通報，指在胡志明市查獲范，范經越方調查後驅逐出境，由國際科2名警官從越南搭機押解返台，上月24日抵達桃園國際機場。范坦承犯案，稱從成員升至幹部，經手被害人常沒拿到酬勞，警詢後解送桃檢歸案，檢方聲押獲准。