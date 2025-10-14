23歲女與女友到玉里找友人 疑遭懷疑偷手機被打死遭棄屍已成白骨

新北市23歲金姓女子去年獲莊姓女友邀請，前往花蓮玉里鎮找友人楊姓夫妻、陳姓男子，沒想到發生金錢糾紛，4人疑似失手將金女毆打致死，後將遺體丟棄至偏遠山溝。莊女1年多後良心不安自首，警方12小時內循線找到頭顱、部份白骨，涉案4人訊後依殺人罪嫌移送法辦，全遭聲押禁見。

據了解，金女在去年5、6月與27歲莊女在網路上認識後交往，2人皆無業，金女去年7月到花蓮壽豐鄉找女友，再一起南下，到玉里鎮找莊女的友人楊姓夫妻，暫時住在他們的租屋處，後來也認識楊的好友陳男。26歲楊男職業為清潔工、27歲楊妻無業，25歲陳男則是平時打臨時工。

沒想到在去年8月，楊妻發現手機不見，懷疑是金女偷拿，夥同其他3人質問金女，爆發激烈爭執，4人一氣之下失手將人打死。他們當下決定毀屍滅跡，用棉被包裹遺體放入衣櫃裡，再由楊男、陳男輪流開車，開到富里鄉偏僻山區的產業道路旁山溝棄屍。

為避免東窗事發，莊女盜用金女手機向對方家人傳訊息報平安，甚至利用通訊軟體向金女家人索要生活費，也盜領金女帳戶現金花用，保守估計至少盜領3至6萬元，直到被姊姊發現有不明金流，擔心遭詐騙集團利用，才帶她到警局報案。

莊女疑因受不了長達1年的良心折磨，主動向警方自首，表示金女去年8月遭殺害並棄屍，警方隨後立即組成專案小組前往山區搜尋，確實找到1顆頭顱與10多塊白骨，其餘骨骸疑似多次颱風下雨被水沖走。

玉里警分局表示，案件發生至今超過1年，期間因監視影像多已消失，偵查工作面臨極大挑戰；專案小組鍥而不捨、持續蒐證、訪查與偵訊，逐步釐清案情脈絡，12日上午8時許前往富里鄉產業道路順利尋獲被害人遺骸，並分別在玉里、花蓮市找到涉案人員，其中陳男供稱犯案後睡不好，經常上山拿香祭拜死者。