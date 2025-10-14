范姓男子(第一位)涉嫌人口販運犯罪被逮。圖：讀者提供

一名21歲范姓男子自111年起涉嫌人口販運犯罪，擔任柬埔寨詐騙園區「招募組」幹部，以求職詐騙手段拐騙被害人至園區進行電信詐欺工作，甚至對不從者施暴。刑事局於112年破獲范男所屬犯罪集團在台共犯，然而范男持續東南亞地區躲藏，遭多個地檢署發布通緝，上(9)月在刑事局、桃園地檢署及越南警方的合作下，終於在越南查獲范男，於日前押解回國，經檢警訊問後由桃園地方法院裁定羈押，成功壓制人口販運集團氣焰。

刑事局表示，為強化跨境執法能量，該局除持續舉辦跨境執法人員專業訓練課程、強化與國際執法單位之互動外，並積極透過共同緝捕外逃通緝犯等具體作為，發展雙邊及多邊合作關係。今年9月間刑事局駐越南聯絡組多次與越南執法機關合作，共計緝獲9名外逃通緝犯，成效斐然，其中以人口販運集團幹部范嫌到案最具指標意義。

刑事局提到，范嫌自111年起涉入人口販運犯罪，在柬埔寨詐騙園區長期擔任「招募組」幹部，不僅在社群媒體刊登虛構之高薪、低勞動工作廣告，引誘被害人前往柬埔寨從事電信詐欺及人口販運犯罪；被害人至詐騙園區後，亦由范嫌管理，更對不服從者施以毆打，或強迫以伏地挺身、抱水桶等方式加以凌虐。被害人中即便懷有身孕，仍難逃其非人道對待；另有多名被害人欲脫身，卻被集團強行要求繳交15萬元不等之「贖金」，否則不得離開園區，多名被救援返台之被害人對於范嫌之惡行指證歷歷，范嫌因潛逃於境外，陸續遭5個地檢署發布人口販運等案通緝。

刑事局表示，該局於112年間已成功破獲范嫌所屬之犯罪集團在台共犯，惟范嫌仍長期潛逃於越南、柬埔寨、寮國及泰國等地，並與中國幫派合組人口販運集團，持續從事跨境犯罪。此次在桃檢、刑事局及駐越南聯絡組鍥而不捨持續追查，透過國際執法合作即時傳遞情資，最終由越南警方將范嫌緝捕到案，並由刑事局國際刑警科及駐越南聯絡組共同押解回國，檢警訊問後由桃園地院裁定羈押。

刑事局提醒國人，切勿輕信網路求職資訊或不明人士推薦之東南亞高薪職缺，應主動查證職缺真偽，以免陷入海外求職陷阱。若有疑慮，請撥打165反詐騙諮詢專線，或參閱外交部官網「海外陷阱宣導專區」。該專區彙整各類案例資訊，並提供駐外館處緊急聯絡電話及國內緊急聯絡中心專線0800-085-095，協助民眾於第一時間獲得必要協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：台越警方跨國合作！人蛇集團幹部潛逃海外落網 遭法院裁定羈押