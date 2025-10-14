三聯徐少東吸金逃亡 澎湖檢方建請註銷護照續追共犯

三聯集團吸金22億元，負責人徐少東5月留下家書後失聯，經查出他赴澎湖，搭快艇偷渡出境。近日他在臉書發文，今天澎湖地檢署重申，已依法對徐發布通緝，並請外交部廢止、註銷他的護照。

徐少東因吸金達22億6780萬元涉違反銀行法，經法院裁定限制出境、出海，台灣高等法院高雄分院判他12年徒刑，併科罰金1億元，徐尋覓偷渡出境管道，今年5月初，由鄭姓、許姓在台灣端，另由許姓男子在澎湖端，涉嫌為他統籌謀議偷渡。

5月9日徐少東在布袋港，以他人證件購買船票，搭船至澎湖，隔天由許姓、洪姓2男子陪同，開車載他去澎湖青螺沙嘴海岸，由李姓男子駕駛快艇接應，涉嫌協助徐少東偷渡出境。

7月22日澎湖、高雄2地檢署檢察官共同指揮2地警方和海巡單位渡案執行搜索，聲請羈押2名許姓男子及洪、李2男等4人獲准，8月20日依違反入出國及移民法等罪嫌提起公訴，並對4人求刑6年6月至3年8月徒刑。

當網路傳出徐少東在中秋節，在臉書連發3篇文章，「團圓不一定是與人同桌」、「中秋月圓人難圓，亡父母妻子無法拜」，分別標註在「月球」、「朝鮮」和「菲律賓馬尼拉」。