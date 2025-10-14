快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

三聯徐少東吸金逃亡 澎湖檢方建請註銷護照續追共犯

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

三聯集團吸金22億元，負責人徐少東5月留下家書後失聯，經查出他赴澎湖，搭快艇偷渡出境。近日他在臉書發文，今天澎湖地檢署重申，已依法對徐發布通緝，並請外交部廢止、註銷他的護照。

徐少東因吸金達22億6780萬元涉違反銀行法，經法院裁定限制出境、出海，台灣高等法院高雄分院判他12年徒刑，併科罰金1億元，徐尋覓偷渡出境管道，今年5月初，由鄭姓、許姓在台灣端，另由許姓男子在澎湖端，涉嫌為他統籌謀議偷渡。

5月9日徐少東在布袋港，以他人證件購買船票，搭船至澎湖，隔天由許姓、洪姓2男子陪同，開車載他去澎湖青螺沙嘴海岸，由李姓男子駕駛快艇接應，涉嫌協助徐少東偷渡出境。

7月22日澎湖、高雄2地檢署檢察官共同指揮2地警方和海巡單位渡案執行搜索，聲請羈押2名許姓男子及洪、李2男等4人獲准，8月20日依違反入出國及移民法等罪嫌提起公訴，並對4人求刑6年6月至3年8月徒刑。

當網路傳出徐少東在中秋節，在臉書連發3篇文章，「團圓不一定是與人同桌」、「中秋月圓人難圓，亡父母妻子無法拜」，分別標註在「月球」、「朝鮮」和「菲律賓馬尼拉」。

澎檢今天中午表示，已對協助徐偷渡的8名共犯，分別起訴且求處重刑，未到案者持續查緝中，因徐涉嫌違反入出國及移民法且已逃匿，已依法通緝並請外交部廢止註銷護照。

三聯集團負責人徐少東。圖／最高檢察署提供
三聯集團負責人徐少東。圖／最高檢察署提供

澎湖 偷渡 徐少東

延伸閱讀

影／澎湖七旬翁落海驚魂 消防海陸合力救脫險

固定收益型ETF 吸金

澎湖吉貝嶼驚見火燒船漂流 不排除遭人為縱火焚毀

綠蠵龜與玳瑁遭廢棄漁網纏繞 澎湖漁民解困救援

相關新聞

23歲女疑遭凌虐死亡慘遭棄屍 好友因良心不安1年後報案已成白骨

來自北部23歲金姓女子疑似金錢糾紛，遭網友毆打凌虐致死，去年7月底遺體被棄置在花蓮富里鄉偏遠山區。經過1年多，凶嫌因金流...

高雄槍響！妻返家驚見夫中彈亡 子彈卡腦內

高雄市鳳山區安寧街驚傳槍響，昨天下午31歲的龍姓男子在住處，右太陽穴中彈，槍枝遺留在身旁，妻子回家後才發現他中彈，趕緊求...

三聯徐少東吸金逃亡 澎湖檢方建請註銷護照續追共犯

三聯集團吸金22億元，負責人徐少東5月留下家書後失聯，經查出他赴澎湖，搭快艇偷渡出境。近日他在臉書發文，今天澎湖地檢署重...

嘉義布袋港導入高科技設備 查獲貨輪藏電子煙、吸毒犯

海巡署中部分署第四岸巡隊導入高科技裝備，包括手持式背散射式X光機、智慧型港區監視系統，布袋商港安檢所昨查獲「山O號」貨輪...

影／高雄男車上載4人上演警匪追逐 跑20秒自撞盆栽下車落跑仍被逮

高雄37歲許姓男子今天凌晨0時50分許開車載著4名友人，行經路竹區復興路段時遇到警方盤查，許男竟開車逃逸，最後撞上民宅盆...

官網遭駭換上五星旗 央廣：涉案員工停職並追究刑、民事責任

檢警查出日前中央廣播電台官網遭駭置換為五星旗，竟是自己人犯案，對此央廣稍早聲明，表示將全力配合檢警偵辦，目前涉案員工已停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。