嘉義布袋港導入高科技設備 查獲貨輪藏電子煙、吸毒犯

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

海巡署中部分署第四岸巡隊導入高科技裝備，包括手持式背散射式X光機、智慧型港區監視系統，布袋商港安檢所昨查獲「山O號」貨輪夾藏電子煙及煙彈，型厝安檢所今再發現一名女子在港口吸毒，查扣相關證物，分別函送縣府裁罰及移送嘉義地檢署偵辦。

第四岸巡隊表示，布袋商港安檢所昨天執行例行安檢勤務，謝姓所長率員運用手持式背散射式X光機，在貨輪「山O號」貨運籠中查獲夾藏拋棄式電子菸及含尼古丁電子菸彈，涉嫌違反菸害防制法規定，依法管制存放相關證物，函送嘉義縣政府裁罰。

第四岸巡隊指出，型厝安檢所值班人員今天透過智慧型港區監視系統巡查，發現一名女子疑似在塭港漁港北堤吸食毒品，經現場查驗發現她非法持有第二級毒品依托咪酯5.3公克及第三級毒品K他命3.2公克，完成筆錄後將依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

第四岸巡隊表示，科技輔勤在港區安檢與治安維護發揮顯著成效，未來將持續結合無人機等高科技設備，強化貨物檢查與港區巡查，嚴防違禁品及毒品流入。呼籲民眾共同維護安全環境，如在岸際或港區發現可疑情事，請立即撥打「118」免付費專線。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣布袋商港安檢所昨以手持式背散射式X光機，在貨輪「山O號」貨運籠中查獲夾藏拋棄式電子菸及含尼古丁電子菸彈。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣型厝安檢所值班人員今天透過智慧型港區監視系統巡查，發現一名女子疑在塭港漁港北堤吸食毒品。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣型厝安檢所值班人員今天透過智慧型港區監視系統巡查，發現一名女子疑在塭港漁港北堤吸食毒品。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣型厝安檢所值班人員發現一名女子疑在塭港漁港北堤吸食毒品，現場查獲毒品依托咪酯及K他命。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣型厝安檢所值班人員發現一名女子疑在塭港漁港北堤吸食毒品，現場查獲毒品依托咪酯及K他命。圖／第四岸巡隊提供

安檢 毒品 嘉義

