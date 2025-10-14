嘉義布袋港導入高科技設備 查獲貨輪藏電子煙、吸毒犯

海巡署中部分署第四岸巡隊導入高科技裝備，包括手持式背散射式X光機、智慧型港區監視系統，布袋商港安檢所昨查獲「山O號」貨輪夾藏電子煙及煙彈，型厝安檢所今再發現一名女子在港口吸毒，查扣相關證物，分別函送縣府裁罰及移送嘉義地檢署偵辦。

第四岸巡隊表示，布袋商港安檢所昨天執行例行安檢勤務，謝姓所長率員運用手持式背散射式X光機，在貨輪「山O號」貨運籠中查獲夾藏拋棄式電子菸及含尼古丁電子菸彈，涉嫌違反菸害防制法規定，依法管制存放相關證物，函送嘉義縣政府裁罰。

第四岸巡隊指出，型厝安檢所值班人員今天透過智慧型港區監視系統巡查，發現一名女子疑似在塭港漁港北堤吸食毒品，經現場查驗發現她非法持有第二級毒品依托咪酯5.3公克及第三級毒品K他命3.2公克，完成筆錄後將依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

第四岸巡隊表示，科技輔勤在港區安檢與治安維護發揮顯著成效，未來將持續結合無人機等高科技設備，強化貨物檢查與港區巡查，嚴防違禁品及毒品流入。呼籲民眾共同維護安全環境，如在岸際或港區發現可疑情事，請立即撥打「118」免付費專線。