23歲女疑遭凌虐死亡慘遭棄屍 好友因良心不安1年後報案已成白骨

來自北部23歲金姓女子疑似金錢糾紛，遭網友毆打凌虐致死，去年7月底遺體被棄置在花蓮富里鄉偏遠山區。經過1年多，凶嫌因金流異常被家人帶至警局，良心不安透露這起凶殺案，警方循線找到只剩殘缺白骨的遺體，調查2男2女涉有重嫌，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方聲請羈押獲准。

據了解，家住北部的金姓女子與莊姓女子是好友，喜歡在網路上認識網友，去年暑假2女與楊姓夫妻一起，找住在玉里鎮陳姓男子遊玩，並住在陳男的租屋處。

沒想到，去年7月底疑似金錢糾紛引起爭執，陳男等人動手呼巴掌毆打金女，可能因為下手過重，不慎失手把人打成重傷，金女失去生命跡象、一動也不動，大家不知所措，趕緊將金女遺體用棉被包裹，並放在衣櫃裡，再跑到富里鄉偏僻山區，選擇丟棄在產業道路旁山溝內。

莊姓女子在今年9月，被家人發現有異常現金，家人擔心被詐騙集團騙，帶著莊女前往警局報案，莊女疑似因為良心過意不去，向警方透露去年7月好朋友金姓女子在花蓮死亡更遭棄屍。

警方獲報後組成專案小組，前往山區搜尋，找到一顆頭顱與部份白骨，疑似多次颱風下大雨沖刷，遺體化成白骨後被水沖走，還需要相驗確定身份。