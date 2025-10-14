高雄槍響！妻返家驚見夫中彈亡 子彈卡腦內

高雄市鳳山區安寧街驚傳槍響，昨天下午31歲的龍姓男子在住處，右太陽穴中彈，槍枝遺留在身旁，妻子回家後才發現他中彈，趕緊求救，送往高雄長庚急救，但延醫1個多小時仍告不治。警方表示屋內無外人出入，無打鬥跡象，排除外力介入。今天檢察官相驗後，將擇日複驗，查明死因。

據了解，昨天下午近6時，龍姓男子的妻子回到公寓住處，才發現他躺在床上，太陽穴中彈，趕緊報警求救。

警方到場，發現龍姓男子旁邊還有1把仿90型改造手槍，彈匣內還有多顆子彈，勘查屋內門窗沒未遭破壞，妻子回家時，屋內還鎖著，認為無外力介入，初步排除他殺嫌疑。警方表示將擴大持續追查槍枝來源。

今天高雄地檢署檢察官相驗後，發覺子彈還卡在腦內，表示將擇日複驗，查明龍姓男子確實死因。