影／高雄男車上載4人上演警匪追逐 跑20秒自撞盆栽下車落跑仍被逮

高雄37歲許姓男子今天凌晨0時50分許開車載著4名友人，行經路竹區復興路段時遇到警方盤查，許男竟開車逃逸，最後撞上民宅盆栽，車上許男、石男分別跳車逃逸，一度攻擊員警，所幸最後兩人仍成功逮捕，車上查獲大筆現金及K他命，另車內還有3名乘客，均帶回派出所調查。

警方表示，今天凌晨0時50分許，路竹派出所長李威昌、警員楊益程執行巡邏勤務，行經路竹區復興路，見許男駕駛轎車見綠燈卻仍不走，因形跡可疑，李威昌便從右側接近，示意許男停車。

不料許男見警方上前，竟催油門左轉逃逸，警車在後方追逐，結果追逐約20秒，許男因過彎不慎，撞上路口處的民宅盆栽，車頭翹起動彈不得。

許男見車輛受困，隨即跳車逃逸，坐在右前座的石姓男子也開門想要逃跑，許男、石男與警方上演追逐戰，還企圖搶奪員警裝備，所幸支援警力迅速趕到，將車上兩人壓制逮捕。

警方調查，該輛車除許男、石男外，車上還有27歲莊姓、25歲黃姓男子及16碎陶姓女子，其中撞擊後許男、莊男均受傷送秀傳醫院，李威昌鼻樑擦傷、左手腕扭傷，警員楊益程手部擦傷，均無大礙，其餘裝備無缺損。