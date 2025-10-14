長榮空服員猝逝 民航局：報告未提生病

長榮航空卅四歲孫姓空服員九月廿五日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，十五天後病逝。交通部民航局表示，當時座艙長並未在報告提及機上有空服員生病等異常事宜，正與長榮航空及組員聯絡進一步釐清；長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會發布聯合聲明，強烈譴責長榮航空未盡保護員工義務，要求制度需通盤檢討。

事件引爆社群討論，立法院社會福利及衛生環境委員會昨新增議程，明天緊急邀請勞動部、交通部及衛福部等相關部會首長提出專題報告，檢討航空業職場健康保障飛行安全。

工會聲明指出，對於長榮航空於勞檢現場說法與當事座艙長說法，均和目前空服員公開資訊不一致，為避免真相被掩蓋，工會強烈主張，桃園市政府和勞動部應針對當班其他空勤人員及所涉相關地勤人員訪談，還原當時客觀情境。

不幸離世空服員在航班上已表達身體嚴重不舒服，座艙長不只有責任協助照顧，更應完整上報航班狀況，但依據民航局說明，座艙長遞交報告中，並無提及機上空服員生病，完全違反程序，顯示機上緊急應對有嚴重疏失，導致後續真相被拖延。

再者，長榮航空針對空勤人員出缺勤規範，請病假、臨時特休將影響考績、航班申請等權益，易造成空勤心理壓力，不敢正視自身傷病，各子公司和部門都有其他不合理限制員工請假情況。

民航局表示，本事件航班為今年九月廿五日BR-96由米蘭飛返桃園，空服組員身體不適落地後前往林口長庚就醫，後續轉台中中國醫藥大學急診，不幸於本月十日離世。

民航局指出，經檢視組員報告，當時座艙長並未在報告中提及飛機上有空服組員生病等異常事宜，相關細節目前長榮航空正釐清中，會持續調查長榮航空處理情形。