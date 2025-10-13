官網遭駭換上五星旗 央廣：涉案員工停職並追究刑、民事責任

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

檢警查出日前中央廣播電台官網遭駭置換為五星旗，竟是自己人犯案，對此央廣稍早聲明，表示將全力配合檢警偵辦，目前涉案員工已停職接受調查，並將盤點提出刑、民事相關告訴，以期毋枉毋縱。

北檢日前2度搜索、約談央廣網管理技術人員吳政勳、其岳姓主管及資訊廠商黃富琳，檢察官複訊後岳男請回，主嫌吳男、黃男則經檢方聲押，獲法院各以27萬、15萬元交保，檢方今天已提起抗告。

央廣表示，感謝檢警積極偵辦，展現高度行動力，迅速遏止破壞國安事件發生。未來將持續全力配合檢方調查行動，追究相關刑責，期盼毋枉毋縱，打擊違法犯罪，以確保國家關鍵基礎設施之安全。

目前涉案員工已遭停職處分，央廣並進一步完整資安防火牆，委任律師針對涉案人涉嫌觸犯背信、毀損、妨害電腦使用等罪依法提出告訴，同時籲請司法機關針對背後有無其他共犯或涉及外力因素追查到底。至於官網遭破壞導致電臺聲譽及財產受損部分，也已彙整損害估算，屆時將一併請求民事損害賠償。

中央廣播電台官網遭自己人駭進置換為五星旗，央廣稍早表示，目前涉案員工均已停職接受調查，並將盤點提出刑、民事相關告訴。圖／聯合報系資料照片
中央廣播電台官網遭自己人駭進置換為五星旗，央廣稍早表示，目前涉案員工均已停職接受調查，並將盤點提出刑、民事相關告訴。圖／聯合報系資料照片

