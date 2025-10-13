快訊

柯文哲案防逃！李文娟、端木正本月起再以個案手機報到8個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，木可公關公司董事長李文娟、精華會計師事務所會計師端木正科技監控將屆期，台北地院裁定，2人自本月15日起每日上午10時以個案手機報到，並拍攝自己面部照片同步傳送至科技監控中心8月。

2024年8月14日檢廉約談李文娟、端木正到案，訊後李文娟以150萬元交保、端木正以100萬元交保，都限制出境出海，命以個案手機每日上午自拍上傳照片報到。

2024年12月26日，檢方全案起訴柯文哲共11人，其中，檢方指控李文娟涉犯公益侵占、填製不實會計憑證罪，端木正涉犯行使登載不實文書、準文書罪，全案目前仍審理中，預計今年底辯論終結。

法院今年初裁定自2月15日起李文娟、端木正維持個案手機監控，並每日定時報8月，但不再限制其出境、出海，由於期限近日將屆滿，台北地檢署日前向法院聲請延長李文娟、端木正的科技監控。

法官日前開庭審理，李文娟稱，她已超過1年沒有工作收入，欠缺逃亡國外的資力，且她涉案罪名的刑度不高，有獲判緩刑的可能性，前次的150萬元交保金足以防杜她逃亡，所以沒必要再施以科技監控。

端木正表示，他所涉罪名不是重罪，且子女都在國內，尚須照顧年邁母親；他稱，偵查中已繳100萬元保金，沒有潛逃規避刑責的必要。

合議庭審酌認為，本案目前尚在審理階段，以科技設備監控李文娟、端木正屬比羈押輕微的替代處分，為適當及必要的監控措施。

前木可公關公司負責人李文娟。圖／聯合報系資料照片
精華會計師事務所會計師端木正。圖／聯合報系資料照片
李文娟 端木正 監控 柯文哲

