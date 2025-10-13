男與女友吵架 持美工刀、磚頭攻擊女友母、鄰居

台中市蕭姓男子在今天上午11時許，與黃姓女友在北區的住處爭吵，因蕭情緒激動，持美工刀與磚頭攻擊黃女及其母親，旁邊鄰居前往幫忙，也遭蕭男攻擊，釀三人受傷，黃女等3人受傷送醫，蕭則被帶回警局，全案將依恐嚇等罪，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局在今天上午11時許獲報，北區一處民宅發生爭執衝突，立即派遣線上警力趕赴現場處理。

經查，37歲蕭姓男子與27歲黃姓女友，在住處因感情問題口角，60歲黃母及鄰居27歲黃男聞訊前往勸架，不料蕭男情緒激動，持磚塊及美工刀攻擊在場人員，導致3人受傷，所幸送醫後均無生命危險。

警方到場後制伏蕭男，實施管束，返所後依法宣讀權利，全案依傷害、恐嚇及違反家庭暴力防治法等罪嫌逮捕，後續全案移請台中地方檢察署偵辦。