聽新聞
0:00 / 0:00
男與女友吵架 持美工刀、磚頭攻擊女友母、鄰居
台中市蕭姓男子在今天上午11時許，與黃姓女友在北區的住處爭吵，因蕭情緒激動，持美工刀與磚頭攻擊黃女及其母親，旁邊鄰居前往幫忙，也遭蕭男攻擊，釀三人受傷，黃女等3人受傷送醫，蕭則被帶回警局，全案將依恐嚇等罪，移送台中地檢署偵辦。
第二警分局在今天上午11時許獲報，北區一處民宅發生爭執衝突，立即派遣線上警力趕赴現場處理。
經查，37歲蕭姓男子與27歲黃姓女友，在住處因感情問題口角，60歲黃母及鄰居27歲黃男聞訊前往勸架，不料蕭男情緒激動，持磚塊及美工刀攻擊在場人員，導致3人受傷，所幸送醫後均無生命危險。
警方到場後制伏蕭男，實施管束，返所後依法宣讀權利，全案依傷害、恐嚇及違反家庭暴力防治法等罪嫌逮捕，後續全案移請台中地方檢察署偵辦。
第二分局長鍾承志呼籲，感情糾紛應以理性溝通為原則，切勿因一時衝動而觸法傷人，造成難以挽回的遺憾。民眾若遇家庭或情感衝突，可撥打113保護專線或110報案電話，警方將即時提供協助，共同營造安全友善的居家環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言