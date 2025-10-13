中央廣播電台官網遭入侵置換五星旗 北檢第2波搜索：竟是自己人幹的

身為國家安全關鍵基礎設施的中央廣播電台，日前官網遭入侵惡意置換為五星旗，經央廣告發，台北地檢署日前指揮台北市刑大兵分八路執行第二波搜索、約談央廣網站管理技術人員吳政勳及其岳姓主管，和配合犯案的資訊廠商黃富琳。黃男複訊後以15萬元交保、岳男請回，主嫌吳男則聲押後獲法院27萬元交保。

央廣為政府捐助成立的國家廣播電台，為國家唯一專責向國際廣播的電台，每天以華語、台語、客語、粵語、英語、日語等20種語言代表國家對全球發聲。據了解，檢警上月第一波約談時，發現吳男等人疑似準備在上周國慶日發動二度入侵置換，所幸即時緝獲，成功阻擋吳男等在國慶日讓國家顏面無光的陰謀。

檢警為保全證據，上月26日指揮市刑大搜索、約談吳、岳、黃等人相關處所，經專案小組分析扣案物證，發現上述人的國慶陰謀，這個月9日指揮市刑大、中山分局及刑事局科技犯罪防制中心發動第二波搜索。