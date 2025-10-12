快訊

酒後路上巧遇 新北男持美工刀揮砍前同事殺人未遂遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名林姓男子今年7月26日晚間，酒後在新莊區中華路巧遇早有嫌隙的朱姓前男同事，竟持美工刀向對方頭、頸部揮砍數刀，導致朱男頭部、大腿及臀部多處刀傷，所幸朱男現任彭姓同事即時喝止，新北地檢署依殺人未遂罪起訴林男。

檢警調查，案發當天晚間7時許，林男酒後叫兒子騎機車載他到五金行及超商購物，晚間7時42分行經新莊中華路二段時，突然發現朱男正坐在馬路對面的貨車車板上休息，竟持刀上前逞凶，造成朱男右頭部2公分、右大腿8公分及右前臂6公分撕裂傷。

林男行凶後隨即逃離現場，警方獲報後，循線在新莊中港路將他依準現行犯逮捕，林男則否認要致對方於死地，辯稱當時只是要攻擊朱男手部，頭部是不小心揮到的。

但無論朱男、彭姓目擊者，甚至是林男兒子都一致供稱，林男一開始就是朝朱男頭部攻擊，檢察官認為，林男行為時主觀上已有預見此舉可能傷及對方頭、頸部等要害部位，可能導致死亡結果的發生，有殺人罪間接故意，仍依殺人未遂將他起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名林姓男子酒後巧遇早有嫌隙的朱姓前男同事，竟持美工刀向對方頭、頸部揮砍數刀，遭新北檢依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市一名林姓男子酒後巧遇早有嫌隙的朱姓前男同事，竟持美工刀向對方頭、頸部揮砍數刀，遭新北檢依殺人未遂罪起訴。圖／聯合報系資料照片

殺人未遂 男同事

