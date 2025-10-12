快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

加強連假交通執法 台南警國慶查獲毒駕男 起獲毒品重達77克

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

今年10月有3個連續假期，台南永康警分局面對連假全面升級交通疏導與執法力道，除白天在交流道與重要路口設置崗哨外，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛等查緝，今國慶連假收假日，永康警方預估今下午4點會有返工車潮，呼籲用路人可提早出門並配合警方引導。

永康警方面對連假車潮與酒駕風險，今年加強車流監控與執法力道，以白天守路口、夜間抓酒駕方式，讓民眾平安出門、順利返家，尤其，今年9月份永康地區酒駕取締件數破百件，10月份截至目前共61件，國慶連假期間9日至11日則取締19件，其中更查獲一起毒駕案件。

大灣派出所員警10日晚間10點多在民族路巡邏時，張姓男子竟手持香菸駕車經過，員警一查發現該車輛車主涉及侵占及洗錢防制法已遭通緝，隨即上前攔查；經盤查，張男有毒品相關前科，且當下還查獲吸食器、毒品殘渣，車內各處置物盒也起獲3包毒品及夾鏈袋。

警方隨即將張男帶回派出所，經檢驗後確認毒品為安非他命，總重逾77.8克，且張男尿液初驗也被查出安非他命呈陽性反應，全案依毒品危害防制條例偵辦。警察局長林國清獲悉後，也在連假期間前往永康分局頒獎，慰勉第一線辛苦同仁。

林國清強調，毒駕、酒駕害人害己，呼籲民眾不要心存僥倖，警方也會加強酒駕、危險駕駛和無照駕駛查緝，確保民眾平安。永康分局長洪宏榮也提醒，今預計下午4點會有返工車潮，請駕駛人經過交流道時配合警方引導。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

永康警分局面對10月份3個連假全面升級交通疏導與執法力道，除白天在交流道與重要路口設置崗哨外，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛等查緝。圖／讀者提供
永康警分局面對10月份3個連假全面升級交通疏導與執法力道，除白天在交流道與重要路口設置崗哨外，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛等查緝。圖／讀者提供
永康警分局面對10月份3個連假全面升級交通疏導與執法力道，除白天在交流道與重要路口設置崗哨外，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛等查緝。圖／讀者提供
永康警分局面對10月份3個連假全面升級交通疏導與執法力道，除白天在交流道與重要路口設置崗哨外，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛等查緝。圖／讀者提供
永康警方面對連假除加強交通疏導外，執法力道也不鬆懈，國慶連假3天取締19件危險駕駛，其中也查獲一起毒駕案件，並在車內查獲3包毒品。圖／讀者提供
永康警方面對連假除加強交通疏導外，執法力道也不鬆懈，國慶連假3天取締19件危險駕駛，其中也查獲一起毒駕案件，並在車內查獲3包毒品。圖／讀者提供

酒駕 毒品 連假

延伸閱讀

花蓮光復鄉清溝呼叫「勺子超人」國慶連假湧入逾5萬志工協助

國慶連假最後1天「超人」變少了 保安寺沙包還要再2萬個

台中男毒駕上路 車拋錨台76 神情恍惚露餡 毒品濃度超標300倍

台中BMW毒駕男撞茶葉行釀1死1傷慘劇 法院火速裁定收押禁見

相關新聞

台中男毒駕上路 車拋錨台76 神情恍惚露餡 毒品濃度超標300倍

台中市林姓男子有毒品前科，前年在服刑期滿出獄，但林去年間在住處吸毒後，開車上路，不過車輛在台76快速道路拋錨，拖吊車將車...

防堵喪屍煙彈 食藥署增12項管制藥品

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列為...

船長毒駕撞死騎士 逃出醫院被逮

桃園李姓海釣船長國慶日施用完毒品後駕車到台北港，撞死鄭姓單車騎士，李被消防隊員救出後送醫，卻畏罪逃跑，藏匿台北市北投立賢...

台中BMW毒駕男撞茶葉行釀1死1傷慘劇 法院火速裁定收押禁見

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針...

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針...

影／海釣船長國慶不開船 毒駕逆向撞死單車騎士驚悚畫面曝光

新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。