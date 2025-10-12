加強連假交通執法 台南警國慶查獲毒駕男 起獲毒品重達77克

今年10月有3個連續假期，台南永康警分局面對連假全面升級交通疏導與執法力道，除白天在交流道與重要路口設置崗哨外，夜間則加強酒駕、毒駕與危險駕駛等查緝，今國慶連假收假日，永康警方預估今下午4點會有返工車潮，呼籲用路人可提早出門並配合警方引導。

永康警方面對連假車潮與酒駕風險，今年加強車流監控與執法力道，以白天守路口、夜間抓酒駕方式，讓民眾平安出門、順利返家，尤其，今年9月份永康地區酒駕取締件數破百件，10月份截至目前共61件，國慶連假期間9日至11日則取締19件，其中更查獲一起毒駕案件。

大灣派出所員警10日晚間10點多在民族路巡邏時，張姓男子竟手持香菸駕車經過，員警一查發現該車輛車主涉及侵占及洗錢防制法已遭通緝，隨即上前攔查；經盤查，張男有毒品相關前科，且當下還查獲吸食器、毒品殘渣，車內各處置物盒也起獲3包毒品及夾鏈袋。

警方隨即將張男帶回派出所，經檢驗後確認毒品為安非他命，總重逾77.8克，且張男尿液初驗也被查出安非他命呈陽性反應，全案依毒品危害防制條例偵辦。警察局長林國清獲悉後，也在連假期間前往永康分局頒獎，慰勉第一線辛苦同仁。

林國清強調，毒駕、酒駕害人害己，呼籲民眾不要心存僥倖，警方也會加強酒駕、危險駕駛和無照駕駛查緝，確保民眾平安。永康分局長洪宏榮也提醒，今預計下午4點會有返工車潮，請駕駛人經過交流道時配合警方引導。