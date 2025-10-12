快訊

南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

安卓手機用久超卡、平板只能買蘋果？7大「安卓刻板印象」 你中幾條

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男毒駕上路 車拋錨台76 神情恍惚露餡 毒品濃度超標300倍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子有毒品前科，前年在服刑期滿出獄，但林去年間在住處吸毒後，開車上路，不過車輛在台76快速道路拋錨，拖吊車將車拖到維修廠時，業者發現林男神情恍惚，通報警方到場，警方查驗身分時，發現林是毒品人口，經採尿送驗發現，林體內嗎啡濃度超標300倍，依法送辦，二審判林6月徒刑、併科3萬元確定。

檢警調查，林姓男子（48歲）在2019年間吸毒落網，法院判刑1年6月確定，林在前年9月間服刑期滿出獄，林出獄後仍未悔改，去年9月14日，在大里區住處，以「走水路」方式，將海洛因溶入水中後，以針筒注射體內。

同年月15日下午1時許，林男開車上路，行經台76線快速道路27.4公里時，因輪胎爆胎，將車拖吊至彰化市一處維修廠，因林男神情恍惚，業者聯絡警方到場，警方查驗身分，發現林男是毒品人口，經檢方核發強制採尿許可書後，驗出林體內的嗎啡濃度達95352ng/mL，比法定標準300ng/mL，還要高出300倍，警詢後依毒品罪送辦。

檢方起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院審理時，林男坦認涉案，法官依毒品罪累犯，判刑6月，併科罰金3萬元，罰金得易服勞役、徒刑可易科罰金。

林男認量刑過重，上訴二審，主張他是「第一次」吸毒開車被抓，不應該適用累犯規定，請求法院從輕量刑。

二審審酌，林男超標甚多，無視其他用路人安全，不宜輕縱，一審認事用法，均無違誤，也無違反公平、比例、罪刑相當原則，駁回林男上訴，全案確定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市林姓男子毒駕上路拋錨，因神情恍惚被拖吊業者通報警方，被驗出體內毒品濃度超標300倍，台中地院判林6月徒刑確定。圖／本報資料照
台中市林姓男子毒駕上路拋錨，因神情恍惚被拖吊業者通報警方，被驗出體內毒品濃度超標300倍，台中地院判林6月徒刑確定。圖／本報資料照

毒品 吸毒 超標

延伸閱讀

台中BMW毒駕男撞茶葉行釀1死1傷慘劇 法院火速裁定收押禁見

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

影／海釣船長國慶不開船 毒駕逆向撞死單車騎士驚悚畫面曝光

影／他身上有K味拒測遭開罰又扣車 警方程序爆瑕疵急撤單還車

相關新聞

台中男毒駕上路 車拋錨台76 神情恍惚露餡 毒品濃度超標300倍

台中市林姓男子有毒品前科，前年在服刑期滿出獄，但林去年間在住處吸毒後，開車上路，不過車輛在台76快速道路拋錨，拖吊車將車...

防堵喪屍煙彈 食藥署增12項管制藥品

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列為...

船長毒駕撞死騎士 逃出醫院被逮

桃園李姓海釣船長國慶日施用完毒品後駕車到台北港，撞死鄭姓單車騎士，李被消防隊員救出後送醫，卻畏罪逃跑，藏匿台北市北投立賢...

台中BMW毒駕男撞茶葉行釀1死1傷慘劇 法院火速裁定收押禁見

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針...

台中BMW男撞茶行釀1死1傷 警過失致死送辦、檢改毒駕致死聲押禁見

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針...

影／海釣船長國慶不開船 毒駕逆向撞死單車騎士驚悚畫面曝光

新北市八里區昨天發生皮卡貨車高速逆向撞死56歲單車騎士，肇事駕駛撞擊後自稱胸悶被送到林口長庚醫院，卻趁隙畏罪潛逃4小時被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。