台中男毒駕上路 車拋錨台76 神情恍惚露餡 毒品濃度超標300倍

台中市林姓男子有毒品前科，前年在服刑期滿出獄，但林去年間在住處吸毒後，開車上路，不過車輛在台76快速道路拋錨，拖吊車將車拖到維修廠時，業者發現林男神情恍惚，通報警方到場，警方查驗身分時，發現林是毒品人口，經採尿送驗發現，林體內嗎啡濃度超標300倍，依法送辦，二審判林6月徒刑、併科3萬元確定。

檢警調查，林姓男子（48歲）在2019年間吸毒落網，法院判刑1年6月確定，林在前年9月間服刑期滿出獄，林出獄後仍未悔改，去年9月14日，在大里區住處，以「走水路」方式，將海洛因溶入水中後，以針筒注射體內。

同年月15日下午1時許，林男開車上路，行經台76線快速道路27.4公里時，因輪胎爆胎，將車拖吊至彰化市一處維修廠，因林男神情恍惚，業者聯絡警方到場，警方查驗身分，發現林男是毒品人口，經檢方核發強制採尿許可書後，驗出林體內的嗎啡濃度達95352ng/mL，比法定標準300ng/mL，還要高出300倍，警詢後依毒品罪送辦。

檢方起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院審理時，林男坦認涉案，法官依毒品罪累犯，判刑6月，併科罰金3萬元，罰金得易服勞役、徒刑可易科罰金。

林男認量刑過重，上訴二審，主張他是「第一次」吸毒開車被抓，不應該適用累犯規定，請求法院從輕量刑。

二審審酌，林男超標甚多，無視其他用路人安全，不宜輕縱，一審認事用法，均無違誤，也無違反公平、比例、罪刑相當原則，駁回林男上訴，全案確定。