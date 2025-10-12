防堵喪屍煙彈 食藥署增12項管制藥品

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列為毒品。為加強防堵新興毒品，衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，列入新增及修訂共十二項管制藥品，皆無醫藥用途。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，此次公告新興物質，是基於檢警調已查獲檢出案例，或聯合國公約已列管，若淪為新興濫用物質、毒品先驅原料，恐造成社會危害，因此請法務部研議列入毒品品項列管。

法務部毒品審議委員會八月廿二日決議，將此等品項增列為毒品。

食藥署九月十五日舉行管制藥品審議委員會，討論上述新興濫用物質是否有醫學需用，討論後，依會議決議列為管制藥品，並辦理預告等法制作業程序。

預告草案重點包括，第三級管制藥品第三五○項異丙帕酯刪除，併入第二級管制藥品第二二五項正丙帕酯，並修正該項名稱為丙帕酯（Propoxate），包含其異構物Isopropoxate。

此外，新增愛他淨（Etazene）等第二級管制藥品；新增甲基苯戊酮（4-Methylpentanophenone）等第四級管制藥品原料藥。預告後生效日期依行政院公告。

