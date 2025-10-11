台中BMW毒駕男撞茶葉行釀1死1傷慘劇 法院火速裁定收押禁見

台中市西區五權西路上1間茶葉行，9日凌晨遭1輛BMW失控撞入，釀屋主及其母親1死1傷。記者曾健祐／攝影

台中劉姓男子9日凌晨毒駕開1輛藍色BMW在西區狂飆，撞進1間茶葉行釀87歲李姓老婦睡夢中慘死，兒子張姓屋主後腦也縫了4針，劉尿液驗出安非他命陽性反應。台中地檢署複訊後，今晚依毒駕致死罪嫌將劉男向法院聲押禁見，台中地院晚間已裁定收押禁見

中檢指出，檢察官偵訊後，認為劉男涉犯刑法第185條之3第2項、第1項第3款之施用毒品駕駛動力交通工具致人於死、毒品危害防制條例第10條第2項、第11條第2項之施用、持有第二級毒品等罪嫌重大，最輕本刑為3年以上有期徒刑。

檢方說，劉未來恐將承擔鉅額民事賠償責任，無法排除他為逃避刑事、民事責任而逃亡之可能，認有逃亡之虞， 且尚待追查劉施用毒品來源，有事實足認有勾串共犯之虞，今晚將劉向法院聲押禁見。

劉男（43歲）毒品前科累累，9日凌晨3點多駕駛藍色BMW經西區五權西路、五權路口失控，整兩車撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

